Евромобилизация: как союзники Украины будут "качать" Трампа перед его встречей с Путиным

В среду, 13 августа в онлайн-формате состоятся переговоры президента Зеленского и ряда европейских лидеров с Дональдом Трампом. Прислушается ли глава Белого дома к аргументам Киева и его союзников перед встречей с Путиным на Аляске, выяснял Фокус.

Дональд Трамп заявил, что украинского президента Владимира Зеленского не будет на саммите с Путиным, который пройдет в пятницу, 15 августа, на Аляске. По словам главы Белого дома, он ожидает, что его встреча с российским правителем будет "хорошей", однако не исключает и негативных сценариев. При этом президент Соединенных Штатов дважды оговорился, отметив, что "собирается в Россию" на переговоры с ее бессменным лидером.

Когда и о чем европейцы будут говорить с Трампом

В то же время, как заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, уже в среду, 13 августа пройдут виртуальные переговоры европейских лидеров и Трампа. "Мы обменяемся мнениями с президентом Трампом и вице-президентом Вэнсом, а также с главами государств и правительств Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Украины, с президентом Европейской комиссии, президентом Совета ЕС и генеральным секретарем НАТО", — рассказал глава немецкого правительства.

Между тем газета Politico узнала детали переговоров в среду с участием Зеленского, Трампа и ряда европейских лидеров. Ссылаясь на представителя немецкого правительства, издание констатирует: "Срочные дистанционные обсуждения перед ожидаемой встречей президентов США и РФ на Аляске инициировал Фридрих Мерц. Лидеры должны обсудить варианты давления на Россию, вопрос оккупированных территорий Украины, гарантий безопасности для Киева и этапов потенциальных мирных переговоров".

В общем, 13 августа, информирует Politico, состоится три подряд видеоконференции: сначала в 14:00 пройдут часовые переговоры с участием Владимира Зеленского и лидеров Германии, Франции, Великобритании, Польши, Италии, Финляндии, руководителей Еврокомиссии и Евросовета, а также генсека НАТО. Далее в 15:00 состоится еще одно обсуждение — с президентом Зеленским, лидерами ЕС и Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом. И наконец около 17 часов стартует еще одно обсуждение — с лидерами "коалиции решительных" под председательством Германии, Великобритании и Франции.

Как известно, вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне предположил, что ни Киев, ни Москва не будут довольны тем урегулированием войны, к которому они могут прийти при посредничестве Белого дома.

Кто из европейских лидеров и почему имеет влияние на Трампа

Фактор Европы для Украины в ее войне с РФ является критическим, убежден политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт констатирует: "Очень важно, что европейские лидеры, совместно с Украиной и США как минимум принимают участие в подготовке к встрече Трампа с Путиным. Но проблема заключается в том, что Европа так быстро не способна перестроиться с тем, чтобы на уровне с Соединенными Штатами гарантировать какие-то важные вопросы по безопасности для Украины и тому подобное. Но конечно же, европейцы понимают, что следующая мишень для России — это Европа, поэтому они координируют свои позиции с Украиной, которая уже давно является такой мишенью".

Консолидированный голос Украины и Европы, говорит Андрей Миселюк, в конце концов может быть услышан Дональдом Трампом на виртуальном саммите 13 августа. "Участниками завтрашнего диалога с тандемом Трамп/Вэнс будут, среди прочих, Мерц, Стармер и Макрон. Из этой троицы двое представляют ядерные страны, а один возглавляет правительство государства, которое является крупнейшей экономической мощью Европы. Фридрих Мерц и Кир Стармер последовательно и достаточно жестко отстаивают свои позиции — убежден, так будет и во время разговора с американской стороной. С другой стороны, можем вспомнить, что впервые господин Макрон заявил о возможности отправки в Украину европейских войск еще в прошлом году и поскольку этот вопрос до сих пор не решен, то очевидно, насколько они "решительные" и дееспособные. Поэтому проблемы на самом деле есть и с европейцами", — отмечает политолог.

Между тем, по его убеждению, европейцы также должны присутствовать за мирно-переговорным столом: "Европу могут представлять или тот же Мерц, Стармер или Макрон, или премьер Италии госпожа Мелони, с которой у Трампа есть, так сказать, взаимная химия".

Отсутствие президента Зеленского на саммите Трампа–Путина на Аляске является скорее положительным аспектом, считает Андрей Миселюк. "Это — минус одна угроза, потому что если бы президенты США и РФ, предварительно все согласовав, вдвоем наседали бы на Зеленского, то у него не много было бы шансов противостоять такому крепкому натиску", — аргументирует эксперт.

Какую игру с европейцами по Украине проводит Трамп

В то же время политолог, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Трамп уже четко сказал, что первое, что он сделает после встречи с Путиным — это позвонит европейским лидерам. И это первое, кстати, что сделала его администрация после того, как Уиткофф приехал из Москвы. Таким образом, очевидно, что Белый дом настроен на диалог. Причем не потому, что он резко полюбил Европу, а потому что Трамп понял очень простую логику: если он хочет выходить из европейских дел и оставить их один на один со своими проблемами, то с ними нужно дружить, потому что их не получится "кинуть" просто так".

Трамп, отмечает политолог, четко понимая, что безопасность Украины будет обеспечиваться европейцами, которым нужно время, "будет отстаивать свою Нобелевскую премию до конца", то есть не выйдет из мирно-переговорного процесса по Украине. "Но Трампу нужно, чтобы европейцы ему в этом помогли, а конкретно — буквально прикрыли его. И хотя Европа не присутствует на самих переговорах, но очевидно, что она вовлечена и в подготовку саммита на Аляске, и в финальный результат", — подчеркивает Александр Краев.

Зато отсутствие на саммите Трампа-Путина Владимира Зеленского аналитик считает нюансом со знаком минус. "Когда россияне предложили эту встречу, они продвигали двусторонний формат, тогда как по некоторым данным американской прессы, США хотели трехсторонку с участием Украины. Но для россиян это был no go scenario и поэтому пришлось от него отказаться. Нам бы, конечно, лучше было, чтобы Зеленский, или как минимум хоть кто-то с нашей стороны там был, но поскольку у нас и без того много разноуровневых контактов с американцами, то мы от этого особо и не потеряем", — заключает эксперт.

Действительно ли Трамп готовится выйти из мирного процесса

По убеждению политолога, эксперта центра "Объединенная Украина" Петра Олещука, президент США, по его же версии, начал очень технично "съезжать" с темы саммита на Аляске.

"Похоже на то, что Трамп уже в поиске виновника того, почему все никак не удается достичь мира. Понятно, что виновник — это не он и не его друг Уиткофф, а, очевидно, украинцы. Трамп накануне заявил, что, мол, уже в первые минуты встречи с Путиным ему будет все понятно. Но на самом деле, я думаю, ему уже все вполне понятно. Просто он не может выйти и откровенно сказать: "Простите, я доверил переговоры с россиянами идиоту и под влиянием этого идиота опрометчиво назначил встречу, а теперь попал в беду и не знаю, как из нее вылезти, поэтому я этого не буду признавать, а буду обвинять всех и вся — в первую очередь украинцев и европейцев", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Комментируя активность европейских союзников Украины, политолог между тем указал на их опасения: "Следует понимать, что Трамп — достаточно специфический объект для разговоров. Ему что-то неосторожно скажешь, он потом обидится и создастся проблема на ровном месте. И этим, думаю, обусловлена определенная осторожность и мягкость европейцев — они пока выжидают. Но понятно, что выжидать бесконечно долго нельзя и Трампу необходимо нарисовать "красные линии" для разговора с Путиным. Очевидно, что видео саммит 13 августа, инициированный канцлером Мерцем, как раз и призван решить эту задачу с определением "красных линий", — отмечает Петр Олещук.

То, что президент Зеленский будет отсутствовать на саммите на Аляске эксперт считает неоднозначным моментом. С одной стороны, отмечает политолог, априори недопустимо, чтобы об Украине что-то решали без Украины. С другой же стороны, констатирует Петр Олещук, вероятно, что никаких ощутимых результатов по мирному урегулированию встреча лидеров США и РФ не принесет, а затем присутствие на Аляске украинского президента не является критически важным фактором.