"Перемирия не будет": Уиткофф неправильно понял Путина, — Bild

Глава Кремля Владимир Путин не отказался от своих планов полностью захватить Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, а спецпосланник американского президента США Стив Уиткофф неправильно понял заявления российского лидера, приняв их за уступку.

Related video

Во время встречи в Кремле 6 августа Владимир Путин предложил лишь отказ от атак на объекты энергетики и крупные города в тылу, то есть лишь частичное, а не всеобъемлющее прекращение огня, пишет Bild.

США же, напротив, предложили заморозить конфликт по текущей линии фронта в обмен на широкое снятие санкций и новые экономические соглашения с Россией. По информации издания, Кремль на это предложение идти не захотел. Более того, спецпосланник США Стив Уиткофф неправильно понял заявления Путина и принял их за уступку. Так, требуемый Россией "мирный отход" украинцев из Херсона и Запорожья он понял как предложение "мирного отхода" самих россиян из этих регионов.

"Уиткофф не знает, о чем говорит", — заявил в беседе с Bild неназванный украинский правительственный чиновник. По информации редакции, такую оценку разделяют и представители немецкого правительства.

Важно

"Подарок" для Трампа: Путин может согласиться на воздушное перемирие с Украиной, — Bloomberg

Вечером 7 июля, как пишет издание, состоялась телефонная конференция между спецпосланником Уиткоффом, госсекретарем Марко Рубио, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и европейскими партнерами. При этом у европейцев сложилось впечатление, что американцы еще сами не пришли к единому пониманию происходящего. Это было связано в первую очередь с Уиткоффом, чьи заявления о его разговоре с Путиным в Кремле были восприняты как путанные. Европейцам он показался перегруженным и малокомпетентным, когда говорил о территориальных вопросах.

Кроме того, по-видимому, между американцами существуют разногласия, касающиеся роли Европы, пишут журналисты издания. Рубио считает, что европейцы должны быть вовлечены в переговорный процесс, тогда как Вэнс и Уиткофф хотят лишь информировать Европу о результатах дальнейших шагов президента США Дональда Трампа.

Стоит отметить, что в мае, по информации телеканала NBC, спецпосланник США Стив Уиткофф на переговорах с Владимиром Путиным беседовал через российских переводчиков, что являлось нарушением устоявшегося дипломатического протокола, поскольку американский представитель рисковал упустить "некоторые нюансы" в словах главы Кремля.

А на встречу с Путиным в августе Стив Уиткофф пришел в сопровождении, вероятно, американского переводчика. На эту деталь обратил внимание CNN.

"Рядом с Уиткоффом находилась женщина, предположительно, американская переводчица", — говорилось в сюжете телеканала.

Напомним, ранее СМИ предполагали, что переговоры с Виткоффом стали для Москвы толчком к пересмотру жесткой позиции в вопросе территорий. Обсуждалось, от каких именно захваченных регионов Россия может отказаться, чтобы снизить внешнее давление и избежать новых санкций.

Фокус писал, что президент США Дональд Трамп планирует встречу с Владимиром Путиным на следующей неделе, чтобы обсудить мирное соглашение по Украине, ключевой темой которого станет признание контроля РФ над частью оккупированных территорий в обмен на вывод войск из других районов.

В то же время президент Владимир Зеленский категорически отверг предположения, что Украина откажется от своих территорий.