Встреча Виткоффа и Путина: Кремль задумался об уступках в войне против Украины, — СМИ

В Москве активизировались обсуждения после переговоров Владимира Путина с американским представителем Стивом Уиткоффом. Российское руководство оценивает, какие именно территории может оставить без контроля.

После недавних переговоров президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в Кремле начали внутренние консультации относительно возможных уступок в войне против Украины, сообщает РБК-Украина.

По данным источников издания, переговоры с Виткоффом стали для Москвы толчком к пересмотру жесткой позиции в вопросе территорий. Обсуждается, от каких именно захваченных регионов Россия может отказаться, чтобы снизить внешнее давление и избежать новых санкций.

Сразу после встречи, которая состоялась 6 августа в Москве и длилась три часа, Совет безопасности РФ провел как минимум два заседания — на одном из них обсуждение длилось шесть часов, на другом — пять. Главный вопрос, по словам собеседников, касался возможных сценариев частичного отказа от оккупированных территорий.

Также рассматриваются варианты изменения официальной риторики относительно войны, в частности возможность заявлений о "выполнении стратегических целей" без фактической фиксации контроля над всеми захваченными областями.

Параллельно с этим в США активно готовят личную встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. Визит спецпредставителя рассматривается как подготовительный этап к более масштабным переговорам, в том числе с участием Украины.

Как сообщалось, в начале июля Дональд Трамп провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. После этого Соединенные Штаты активизировали дипломатическую работу, в частности из-за усиления давления на партнеров России. Трамп заявил о намерении провести трехсторонний саммит после встречи с Путиным.

Напомним, что по инсайдерской информации, Президент США Дональд Трамп допускает включение в переговоры о завершении войны в Украине вопрос обмена территориями.

Как сообщал Фокус, Президент США Дональд Трамп заявляет о "хороших шансах" на встречу с главой Кремля Путиным уже в ближайшее время. После этого, предположил он, вероятна отдельная встреча в формате лидеров Украины, Соединенных Штатов и РФ.