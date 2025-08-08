Зустріч Віткоффа і Путіна: Кремль задумався про поступки у війні проти України, — ЗМІ

У Москві активізувались обговорення після перемовин Володимира Путіна з американським представником Стівом Віткоффом. Російське керівництво оцінює, які саме території може залишити без контролю.

Після нещодавніх перемовин президента Росії Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом у Кремлі розпочали внутрішні консультації щодо можливих поступок у війні проти України, повідомляє РБК-Україна.

За даними джерел видання, переговори з Віткоффом стали для Москви поштовхом до перегляду жорсткої позиції у питанні територій. Обговорюється, від яких саме захоплених регіонів Росія може відмовитись, аби знизити зовнішній тиск і уникнути нових санкцій.

Одразу після зустрічі, яка відбулася 6 серпня в Москві й тривала три години, Рада безпеки РФ провела щонайменше два засідання – на одному з них обговорення тривало шість годин, на іншому – п’ять. Головне питання, за словами співрозмовників, стосувалося можливих сценаріїв часткової відмови від окупованих територій.

Також розглядаються варіанти зміни офіційної риторики щодо війни, зокрема можливість заяв про "виконання стратегічних цілей" без фактичної фіксації контролю над усіма захопленими областями.

Паралельно з цим у США активно готують особисту зустріч Дональда Трампа й Володимира Путіна. Візит спецпредставника розглядається як підготовчий етап до більш масштабних переговорів, у тому числі за участі України.

Як повідомлялося, на початку липня Дональд Трамп провів телефонні розмови з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. Після цього Сполучені Штати активізували дипломатичну роботу, зокрема через посилення тиску на партнерів Росії. Трамп заявив про намір провести тристоронній саміт після зустрічі з Путіним.

Нагадаємо, що за інсайдерською інформацією, Президент США Дональд Трамп допускає включення до переговорів про завершення війни в Україні питання обміну територіями.

Як повідомляв Фокус, Президент США Дональд Трамп заявляє про "хороші шанси" на зустріч із очільником Кремля Путіним вже найближчим часом. Після цього, припустив він, ймовірна окрема зустріч у форматі лідерів України, Сполучених Штатів та РФ.