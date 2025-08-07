Обмін територіями: Трамп озвучив союзникам умови Путіна для мирних переговорів, — Bloomberg

Президент США Дональд Трамп допускає включення до переговорів про завершення війни в Україні питання обміну територіями, кажуть інсайдери. Це нібито є умовою президента РФ Володимира Путіна для початку перемовин.

Американський лідер під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими союзниками позитивно оцінив можливість припинення вогню в Україні. При цьому він припустив, що російський президент буде відкритий до переговорів в обмін на обговорення територіальних обмінів з Україною, пише Bloomberg 7 серпня з посиланням на кілька неназваних обізнаних джерел.

Журналісти нагадали, що Путін має претензії на окупований у 2014 році півострів Крим і захоплені росіянами частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. За словами авторів матеріалу, раніше Вашингтон пропонував Кремлю в потенційній угоді визнати Крим російським і фактично лишити за Росією контроль над іншими окупованими частинами українських територій. При цьому інсайдери повідомили, що відповідно до цих попередніх пропозицій Україні мали повернутися захоплені росіянами частини Запорізької та Херсонської областей.

Своєю чергою помічник президента РФ Юрій Ушаков за підсумками зустрічі в Москві 6 серпня Володимира Путіна і спецпредставника США Стівена Віткоффа заявляв, що російсько-американські відносини можуть розвиватися за "зовсім іншим, взаємовигідним сценарієм".

Що відомо про ймовірну зустріч Путіна і Трампа

Вночі 7 серпня за київським часом Трамп прокоментував можливість зустрічі з Путіним і заявив, що вона може відбутися найближчим часом. Він оцінив як "дуже хороші" переговори з російською стороною свого спецпредставника Стіва Віткоффа, який відвідав Москву напередодні. Водночас він згадав про вторинні санкції, які почав запроваджувати для країн-покупців нафти у РФ.

Польське видання Onet 7 серпня писало з посиланням на анонімні джерела, яку пропозицію Путін отримав від США під час візиту Віткоффа. За словами інсайдерів, Штати запропонували оголошення перемир'я замість повноцінного миру, фактичне визнання за Росією окупованих територій на 49 чи 99 років, поступове скасування західних антиросійських санкцій і відновлення імпорту газу та нафти з РФ.

Нагадаємо, Путін назвав одним із імовірних місць для зустрічі з Трампом Об'єднані Арабські Емірати.