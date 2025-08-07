Обмен территориями: Трамп озвучил союзникам условия Путина для мирных переговоров, — Bloomberg

Президент США Дональд Трамп допускает включение в переговоры о завершении войны в Украине вопрос обмена территориями, говорят инсайдеры. Это якобы является условием президента РФ Владимира Путина для начала переговоров.

Американский лидер во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими союзниками положительно оценил возможность прекращения огня в Украине. При этом он предположил, что российский президент будет открыт к переговорам в обмен на обсуждение территориальных обменов с Украиной, пишет Bloomberg 7 августа со ссылкой на несколько неназванных осведомленных источников.

Журналисты напомнили, что Путин имеет претензии на оккупированный в 2014 году полуостров Крым и захваченные россиянами части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. По словам авторов материала, ранее Вашингтон предлагал Кремлю в потенциальной сделке признать Крым российским и фактически оставить за Россией контроль над другими оккупированными частями украинских территорий. При этом инсайдеры сообщили, что в соответствии с этими предыдущими предложениями Украине должны были вернуться захваченные россиянами части Запорожской и Херсонской областей.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам встречи в Москве 6 августа Владимира Путина и спецпредставителя США Стивена Уиткоффа заявлял, что российско-американские отношения могут развиваться по "совершенно иному, взаимовыгодному сценарию".

Что известно о вероятной встрече Путина и Трампа

Ночью 7 августа по киевскому времени Трамп прокомментировал возможность встречи с Путиным и заявил, что она может состояться в ближайшее время. Он оценил как "очень хорошие" переговоры с российской стороной своего спецпредставителя Стива Уиткоффа, который посетил Москву накануне. В то же время он упомянул о вторичных санкциях, которые начал вводить для стран-покупателей нефти у РФ.

Польское издание Onet 7 августа писало со ссылкой на анонимные источники, какое предложение Путин получил от США во время визита Виткоффа. По словам инсайдеров, Штаты предложили объявление перемирия вместо полноценного мира, фактическое признание за Россией оккупированных территорий на 49 или 99 лет, постепенную отмену западных антироссийских санкций и возобновление импорта газа и нефти из РФ.

Напомним, Путин назвал одним из вероятных мест для встречи с Трампом Объединенные Арабские Эмираты.