"Перемир'я не буде": Віткофф неправильно зрозумів Путіна, — Bild

Глава Кремля Володимир Путін не відмовився від своїх планів повністю захопити Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а спецпосланець американського президента США Стів Віткофф неправильно зрозумів заяви російського лідера, прийнявши їх за поступки.

Під час зустрічі в Кремлі 6 серпня Володимир Путін запропонував лише відмову від атак на об'єкти енергетики та великі міста в тилу, тобто лише часткове, а не всеосяжне припинення вогню, пише Bild.

США ж, навпаки, запропонували заморозити конфлікт по поточній лінії фронту в обмін на широке зняття санкцій і нові економічні угоди з Росією. За інформацією видання, Кремль на цю пропозицію йти не захотів. Ба більше, спецпосланець США Стів Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна і прийняв їх за поступку. Так, необхідний для Росії "мирний відхід" українців із Херсона і Запоріжжя він зрозумів як пропозицію "мирного відходу" самих росіян із цих регіонів.

"Віткофф не знає, про що говорить", — заявив у бесіді з Bild неназваний український урядовий чиновник. За інформацією редакції, таку оцінку поділяють і представники німецького уряду.

"Подарунок" для Трампа: Путін може погодитися на повітряне перемир'я з Україною, — Bloomberg

Увечері 7 липня, як пише видання, відбулася телефонна конференція між спецпосланцем Віткоффом, держсекретарем Марко Рубіо, віце-президентом Джей Ді Венсом і європейськими партнерами. Водночас у європейців склалося враження, що американці ще самі не прийшли до єдиного розуміння того, що відбувається. Це було пов'язано насамперед із Віткоффом, чиї заяви про його розмову з Путіним у Кремлі були сприйняті як плутані. Європейцям він здався перевантаженим і малокомпетентним, коли говорив про територіальні питання.

Крім того, мабуть, між американцями існують розбіжності щодо ролі Європи, пишуть журналісти видання. Рубіо вважає, що європейці мають бути залучені в переговорний процес, тоді як Венс і Віткофф хочуть лише інформувати Європу про результати подальших кроків президента США Дональда Трампа.

Варто зазначити, що в травні, за інформацією телеканалу NBC, спецпосланець США Стів Віткофф на переговорах із Володимиром Путіним розмовляв через російських перекладачів, що було порушенням усталеного дипломатичного протоколу, оскільки американський представник ризикував упустити "деякі нюанси" у словах глави Кремля.

А на зустріч із Путіним у серпні Стів Віткофф прийшов у супроводі, ймовірно, американського перекладача. На цю деталь звернув увагу CNN.

"Поруч із Віткоффом перебувала жінка, імовірно, американська перекладачка", — йшлося в сюжеті телеканала.

Нагадаємо, раніше ЗМІ припускали, що переговори з Віткоффом стали для Москви поштовхом до перегляду жорсткої позиції в питанні територій. Обговорювалося, від яких саме захоплених регіонів Росія може відмовитися, щоб знизити зовнішній тиск і уникнути нових санкцій.

Фокус писав, що президент США Дональд Трамп планує зустріч із Володимиром Путіним наступного тижня, щоб обговорити мирну угоду щодо України, ключовою темою якої стане визнання контролю РФ над частиною окупованих територій в обмін на виведення військ з інших районів.

Водночас президент Володимир Зеленський категорично відкинув припущення, що Україна відмовиться від своїх територій.