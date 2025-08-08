"Ближе, чем дальше": Туск прогнозирует перемирие в Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что перспектива замораживания конфликта в Украине выглядит все более реальной. Владимир Зеленский воздержался от оптимистических заявлений, однако дал понять, что Киев готов к политическим консультациям.

Как сообщает Reuters, глава польского правительства отметил, что в его разговоре с украинским лидером речь шла о потенциальных вариантах прекращения боевых действий. Параллельно Кремль заявил о предстоящей встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом, на фоне стремления Вашингтона к достижению прорыва в переговорах с Россией.

На пресс-конференции Дональд Туск подчеркнул, что существуют признаки возможного сдвига в направлении временного прекращения огня.

"Есть определенные сигналы, и у нас также есть интуиция, что, возможно, замораживание конфликта — я не хочу говорить конец, но замораживание конфликта — ближе, чем дальше. На это есть надежда", — заявил премьер Польши.

По словам Туска, Зеленский воздерживался от оптимистичных заявлений, однако дал понять, что Киев готов к политическим консультациям. Туск добавил, что Украина заинтересована в привлечении Польши и других государств ЕС к потенциальному планированию перемирия и урегулирования.

Официальная Варшава, которая является членом НАТО, поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Польское правительство неоднократно заявляло об угрозе безопасности со стороны Кремля и призывало к усилению европейской поддержки Киева. На Западе все чаще выражают обеспокоенность имперскими амбициями Москвы и продолжением войны без перспектив завершения.

Зеленский в заметке на платформе X сообщил, что провел с Туском обсуждение возможных дипломатических шагов и необходимости координации действий на европейском уровне.

"Надежный мир важен для всех, и я благодарен за готовность (союзников) помочь на этом пути", — сказал президент Украины.

Напомним, что ранее Кремль объявил о запланированной встрече Путина с Трампом. В Вашингтоне ранее звучали заявления о росте разочарования в отсутствии прогресса в переговорах по завершению войны, а также о вероятности новых санкций против России.

