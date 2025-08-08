"Ближче, ніж далі": Туск прогнозує перемир'я в Україні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що перспектива замороження конфлікту в Україні виглядає дедалі реальнішою. Володимир Зеленский утримався від оптимістичних заяв, однак дав зрозуміти, що Київ готовий до політичних консультацій.

Related video

Як повідомляє Reuters, глава польського уряду зазначив, що в його розмові з українським лідером ішлося про потенційні варіанти припинення бойових дій. Паралельно Кремль заявив про майбутню зустріч Володимира Путіна з Дональдом Трампом, на тлі прагнення Вашингтона до досягнення прориву в переговорах із Росією.

На пресконференції Дональд Туск підкреслив, що існують ознаки можливого зрушення у напрямку тимчасового припинення вогню.

"Є певні сигнали, і в нас також є інтуїція, що, можливо, заморожування конфлікту – я не хочу казати кінець, але заморожування конфлікту – ближче, ніж далі. На це є надія", – заявив прем'єр Польщі.

За словами Туска, Зеленський утримувався від оптимістичних заяв, однак дав зрозуміти, що Київ готовий до політичних консультацій. Туск додав, що Україна зацікавлена у залученні Польщі та інших держав ЄС до потенційного планування перемир'я та врегулювання.

Офіційна Варшава, яка є членом НАТО, підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Польський уряд неодноразово заявляв про загрозу безпеці з боку Кремля та закликав до посилення європейської підтримки Києва. На Заході дедалі частіше висловлюють занепокоєння імперськими амбіціями Москви та продовженням війни без перспектив завершення.

Зеленський у дописі на платформі X повідомив, що провів з Туском обговорення щодо можливих дипломатичних кроків і необхідності координації дій на європейському рівні.

"Надійний мир є важливим для всіх, і я вдячний за готовність (союзників) допомогти на цьому шляху", – сказав президент України.

Нагадаємо, що раніше Кремль оголосив про заплановану зустріч Путіна з Трампом. У Вашингтоні раніше лунали заяви про зростання розчарування у відсутності прогресу в переговорах щодо завершення війни, а також про ймовірність нових санкцій проти Росії.

Як повідомляв Фокус, польські ПЗРК Piorun допомогли українській ППО відігнати російську авіацію.

НАТО попередило Європу та Польщу про напад РФ у 2027 році.