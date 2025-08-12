Євромобілізація: як союзники України "качатимуть" Трампа перед його зустріччю з Путіним

У середу, 13 серпня в онлайн-форматі відбудуться перемовини президента Зеленського і низки європейських лідерів з Дональдом Трампом. Чи дослухається очільник Білого дому до аргументів Києва та його союзників перед зустріччю з Путіним на Алясці, з’ясовував Фокус.

Дональд Трамп заявив, що українського президента Володимира Зеленського не буде на саміті з Путіним, який пройде у п’ятницю, 15 серпня, на Алясці. За словами очільника Білого дому, він очікує, що його зустріч з російським правителем буде «хорошою», проте не виключає й негативних сценаріїв. Водночас президент Сполучених Штатів двічі обмовився, зазначивши, що «збирається до Росії» на перемовини з її незмінним лідером.

Коли і про що європейці говоритимуть з Трампом

Водночас, як заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, вже у середу, 13 серпня пройдуть віртуальні перемовини європейських лідерів і Трампа. «Ми обміняємось думками з президентом Трампом і віцепрезидентом Венсом, а також з главами держав і урядів Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, України, з президенткою Європейської комісії, президентом Ради ЄС і генеральним секретарем НАТО», — розповів глава німецького уряду.

Тим часом газета Politico дізналася деталі перемовин у середу за участю Зеленського, Трампа та низки європейських лідерів. Посилаючись на речника німецького уряду, видання констатує: «Термінові дистанційні обговорення перед очікуваною зустріччю президентів США та РФ на Алясці ініціював Фрідріх Мерц. Лідери мають обговорити варіанти тиску на Росію, питання окупованих територій України, безпекових гарантій для Києва та етапів потенційних мирних перемовин».

Загалом, 13 серпня, інформує Politico, відбудеться три поспіль відеоконференції: спочатку о 14:00 пройдуть годинні перемовини за участю Володимира Зеленського та лідерів Німеччини, Франції, Британії, Польщі, Італії, Фінляндії, очільників Єврокомісії та Євроради, а також генсека НАТО. Далі о 15:00 відбудеться ще одне обговорення — з президентом Зеленським, лідерами ЄС та Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом. І зрештою приблизно о 17-й годині стартує ще одне обговорення — з лідерами «коаліції рішучих» під головуванням Німеччини, Великобританії та Франції.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс напередодні припустив, що ані Київ, ані Москва не будуть задоволені тим врегулюванням війни, до якого вони можуть прийти за посередництва Білого дому.

Хто з європейських лідерів і чому має вплив на Трампа

Чинник Європи для України у її війні з РФ є критичним, переконаний політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог» Андрій Миселюк. Зокрема, у розмові з Фокусом експерт констатує: «Дуже важливо, що європейські лідери, спільно з Україною та США щонайменше беруть участь у підготовці до зустрічі Трампа з Путіним. Але проблема полягає в тому, що Європа так швидко не здатна перебудуватися з тим, аби на рівні зі Сполученими Штатами гарантувати якісь важливі питання з безпеки для України, тощо. Але звичайно ж, європейці розуміють, що наступна мішень для Росії — це Європа, тому вони координують свої позиції з Україною, яка вже давно є такою мішенню».

Консолідований голос України та Європи, каже Андрій Миселюк, зрештою може бути почутим Дональдом Трампом на віртуальному саміті 13 серпня. «Учасниками завтрашнього діалогу з тандемом Трамп/Венс будуть, зокрема, Мерц, Стармер та Макрон. Із цієї трійці двоє представляють ядерні країни, а один очолює уряд держави, котра є найбільшою економічною потугою Європи. Фрідріх Мерц і Кір Стармер послідовно і достатньо жорстко відстоюють свої позиції — переконаний, так буде і під час розмови з американською стороною. З іншого боку, можемо згадати, що вперше пан Макрон заявив про можливість відправлення до України європейських військ ще у минулому році і оскільки це питання досі не вирішено, то очевидно, наскільки вони «рішучі» і дієздатні. Тому проблеми насправді є і з європейцями», — зауважує політолог.

Тим часом, на його думку, європейці також мають бути присутні за мирно-перемовним столом: «Європу можуть представляти або той таки Мерц, Стармер чи Макрон, або прем’єрка Італії пані Мелоні, з якою у Трампа є, так би мовити, взаємна хімія».

Відсутність президента Зеленського на саміті Трампа–Путіна на Алясці є радше позитивним аспектом, вважає Андрій Миселюк. «Це – мінус одна загроза, тому що якби президенти США та РФ, попередньо все узгодивши, вдвох насідали би на Зеленського, то у нього не багато було б шансів протистояти такому міцному натиску», — аргументує експерт.

Яку гру з європейцями щодо України проводить Трамп

Водночас політолог, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв у розмові з Фокусом робить наступний акцент: «Трамп вже чітко сказав, що перше, що він зробить після зустрічі з Путіним — це зателефонує європейським лідерам. І це перше, до речі, що зробила його адміністрація після того, як Віткофф приїхав з Москви. Отже, очевидно, що Білий дім налаштований на діалог. Причому не тому, що він різко полюбив Європу, а тому що Трамп зрозумів дуже просту логіку: якщо він хоче виходити з європейських справ і залишити їх сам на сам зі своїми проблемами, то з ними потрібно дружити, бо їх не вийде «кинути» просто так».

Трамп, зазначає політолог, чітко розуміючи, що безпеку України будуть гарантувати європейці, яким потрібен час, «відстоюватиме свою Нобелівську премію до кінця», тобто не вийде з мирно-переговорного процесу щодо України. «Але Трампу потрібно, щоб європейці йому в цьому допомогли, а конкретно — буквально прикрили його. І хоча Європа не присутня на самих перемовинах, але очевидно, що вона залучена і до підготовки саміту на Алясці, і до фінального результату», — підкреслює Олександр Краєв.

Натомість відсутність на саміті Трампа-Путіна Володимира Зеленського аналітик вважає нюансом зі знаком мінус. «Коли росіяни запропонували цю зустріч, вони просували двосторонній формат, тоді як за деякими даними американської преси, США хотіли трьохсторонку за участю України. Але для росіян це був no go scenario і тому довелося від нього відмовитися. Нам би, звісно, краще було, щоби Зеленський, або як мінімум хоч хтось з нашої сторони там був, але оскільки у нас й без того багато різнорівневих контактів з американцями, то ми від цього особливо й не втратимо», — підсумовує експерт.

Чи дійсно Трамп готується вийти з мирного процесу

На думку політолога, експерта центру «Об’єднана Україна» Петра Олещука, президент США, за його ж версією, почав дуже технічно «з’їжджати» з теми саміту на Алясці.

«Схоже на те, що Трамп уже в пошуку винуватця того, чому все ніяк не вдається досягти миру. Зрозуміло, що винуватець — це не він і не його друг Віткофф, а, очевидно, українці. Трамп напередодні заявив, що, мовляв, вже у перші хвилини зустрічі з Путіним йому буде все зрозуміло. Але насправді, я думаю, йому вже все цілком зрозуміло. Просто він не може вийти і відверто сказати: «Пробачте, я довірив переговори з росіянами ідіоту і під впливом цього ідіота необачно призначив зустріч, а тепер потрапив у халепу та не знаю, як з неї вилізти, тому я цього не визнаватиму, а звинувачуватиму всіх і вся — насамперед українців та європейців», — зазначає експерт у розмові з Фокусом.

Коментуючи активність європейських союзників України, політолог також вказав на їхні побоювання: «Слід розуміти, що Трамп — достатньо специфічний об’єкт для розмов. Йому щось необережно скажеш, він потім образиться і створиться проблема на рівному місці. І цим, гадаю, обумовлена певна обережність та м’якість європейців — вони поки що вичікують. Але зрозуміло, що вичікувати безкінечно довго не можна і Трампу необхідно намалювати «червоні лінії» для розмови з Путіним. Очевидно, що відео саміт 13 серпня, ініційований канцлером Мерцем, якраз і покликаний вирішити це завдання із визначенням «червоних ліній», — наголошує Петро Олещук.

Те, що президент Зеленський буде відсутнім на саміті на Алясці експерт вважає неоднозначним моментом. З одного боку, зауважує політолог, апріорі неприпустимо, щоб про Україну щось вирішували без України. З іншого ж боку, констатує Петро Олещук, ймовірно, що жодних відчутних результатів щодо мирного врегулювання зустріч лідерів США та РФ не принесе, а відтак присутність на Алясці українського президента не є критично важливим чинником.