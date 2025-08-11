Номери з видом на льодовик: зустріч Трампа і Путіна може пройти на елітному курорті, — ЗМІ (фото)

Місцеві медіа отримали інформацію від неназваних джерел, що зустріч президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним 15 серпня може відбутися на курорті Alyeska Resort в місті Гірдвуді біля Чугацьких гір. Вартість люкс-номерів у ньому перевищує 3 тисячі доларів за ніч.

Видання The Alaska Landmine 11 серпня опублікувало на сторінці у Facebook допис із припущенням, що зустріч лідерів відбудеться в Alyeska Resort. Журналісти зазначили, що на дати саміту неможливо забронювати номери.

"Отримали наводку, що зустріч Трампа і Путіна може відбутися на курорті Alyeska Resort в Гірдвуді. Цікаво, що 12-16 серпня повністю викреслені в календарі бронювання", — написали американські журналісти.

Медіа Аляски припустили, що Трамп і Путін можуть зустрітися на курорті Alyeska Resort Фото: скриншот

На сайті курорту дійсно немає доступних для бронювання місць на 14 і 15 серпня та зазначається, що всі номери вже розпродані.

На дату зустрічі Трампа і Путіна в Alyeska Resort неможливо забронювати номер Фото: скриншот

Де може відбутися зустріч Трампа і Путіна

Курорт був заснований у 1994 році в годині їзди від найбільшого міста штату — Анкориджа. Він має вигляд замку. Гостям пропонують 299 номерів на 8 поверхах.

Курорт пропонує туристам розваги на будь-яку пору року. На території готелю є СПА-центр, басейни, елітні ресторани. Також курорт пропонує відпочивальникам катання на лижах чи сноуборді на схилах Чугацьких гір, риболовлю, їзду на собачих упряжках, оглядові польоти та прогулянки на велосипедах.

Курорт Alyeska Resort пропонує відпочивальникам елітні бари й ресторани Фото: Alyeska Resort Номери курорту Alyeska Resort коштують від 300 до 6 000 доларів за ніч Фото: Alyeska Resort

Курорт також пропонує люксові номери Black diamond Club на верхніх поверхах з видами на гори та долину. Ніч у такій кімнаті з однією спальнею та ліжком розміру "king-size" коштує 3 335 доларів. Найдорожчий люкс "Льодовик", що займає два поверхи, обійдеться у понад 6 000 доларів за ніч. Ціни на більш бюджетні номери варіюються в межах 300-700 доларів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 серпня у власній соцмережі Truth Social оголосив дату та місце зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Він назвав її "довгоочікуваною" та заявив, що вона відбудеться 15 серпня на території штату Аляска. Цю дату підтвердив і помічник російського президента Юрій Ушаков.

Аналітики Інституту вивчення війни ISW 10 серпня писали, що саміт на Алясці може бути черговою спробою Володимира Путіна "вбити клин" між Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом і не розв'яже питання перемир'я в Україні.