Номера с видом на ледник: встреча Трампа и Путина может пройти на элитном курорте, — СМИ (фото)

Местные медиа получили информацию от неназванных источников, что встреча президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным 15 августа может состояться на курорте Alyeska Resort в городе Гирдвуде возле Чугацких гор. Стоимость люкс-номеров в нем превышает 3 тысячи долларов за ночь.

Related video

Издание The Alaska Landmine 11 августа опубликовало на странице в Facebook пост с предположением, что встреча лидеров состоится в Alyeska Resort. Журналисты отметили, что на даты саммита невозможно забронировать номера.

"Получили наводку, что встреча Трампа и Путина может состояться на курорте Alyeska Resort в Гирдвуде. Интересно, что 12-16 августа полностью вычеркнуты в календаре бронирования", — написали американские журналисты.

Медиа Аляски предположили, что Трамп и Путин могут встретиться на курорте Alyeska Resort Фото: скриншот

На сайте курорта действительно нет доступных для бронирования мест на 14 и 15 августа и отмечается, что все номера уже распроданы.

На дату встречи Трампа и Путина в Alyeska Resort невозможно забронировать номер Фото: скриншот

Где может состояться встреча Трампа и Путина

Курорт был основан в 1994 году в часе езды от крупнейшего города штата — Анкориджа. Он имеет вид замка. Гостям предлагают 299 номеров на 8 этажах.

Курорт предлагает туристам развлечения на любое время года. На территории отеля есть СПА-центр, бассейны, элитные рестораны. Также курорт предлагает отдыхающим катание на лыжах или сноуборде на склонах Чугацких гор, рыбалку, езду на собачьих упряжках, обзорные полеты и прогулки на велосипедах.

Курорт Alyeska Resort предлагает отдыхающим элитные бары и рестораны Фото: Alyeska Resort Номера курорта Alyeska Resort стоят от 300 до 6 000 долларов за ночь Фото: Alyeska Resort

Курорт также предлагает люксовые номера Black diamond Club на верхних этажах с видом на горы и долину. Ночь в такой комнате с одной спальней и кроватью размера "king-size" стоит 3 335 долларов. Самый дорогой люкс "Ледник", занимающий два этажа, обойдется в более 6 000 долларов за ночь. Цены на более бюджетные номера варьируются в пределах 300-700 долларов.

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 августа в собственной соцсети Truth Social объявил дату и место встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он назвал ее "долгожданной" и заявил, что она состоится 15 августа на территории штата Аляска. Эту дату подтвердил и помощник российского президента Юрий Ушаков.

Аналитики Института изучения войны ISW 10 августа писали, что саммит на Аляске может быть очередной попыткой Владимира Путина "вбить клин" между Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом и не решит вопрос перемирия в Украине.