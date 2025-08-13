Саммит на Аляске: у Лаврова прокомментировали слухи об обмене территориями с Украиной (видео)

Москва заявила, что границы России зафиксированы в Конституции, поэтому обмена территориями с Украиной не будет. Однако в США ранее появились сообщения о возможном обсуждении этого вопроса на саммите в Анкоридже на Аляске.

Как сообщил российский пропагандистский ресурс "РИА Новости", в МИД РФ жестко отреагировали на публикации о том, что во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске якобы будет обсуждаться "обмен территориями". В ведомстве заявили, что подобные вопросы даже не будут стоять на повестке дня.

По словам заместителя директора департамента МИД РФ Алексея Фадеева, территориальное устройство России закреплено в Конституции, и это определяет официальную позицию страны. "Здесь даже не нужно изобретать чего-то. Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано", — отметил он.

Фадеев отметил, что цели российской делегации на переговорах будут определяться исключительно "национальными интересами" РФ.

Напомним, на прошлой неделе Кремль и Белый дом подтвердили проведение 15 августа саммита в Анкоридже на Аляске.

Встреча Трампа и Путина: детали

Сам Дональд Трамп также сообщал, что его встреча с Владимиром Путиным состоится 15 августа в штате Аляска, и назвал ее "долгожданной". Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтверждал эту информацию.

Рассказывая о своей предстоящей встрече с Путиным, Трамп во время брифинга 11 августа сказал, что следующей будет встреча в трехстороннем формате. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский встретится с российским лидером в двустороннем формате или в трехстороннем — с участием Дональда Трампа.

Зеленский в свою очередь 12 августа заявил, что Путин и Трамп ничего не примут без участия Украины, впрочем отметил, что встреча на Аляске может быть важной для двустороннего трека Вашингтона и Москвы.