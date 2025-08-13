Саміт на Алясці: у Лаврова прокоментували чутки щодо обміну територіями з Україною (відео)

Москва заявила, що кордони Росії зафіксовані в Конституції, тому обміну територіями з Україною не буде. Проте у США раніше з’явилися повідомлення про можливе обговорення цього питання на саміті в Анкориджі на Алясці.

Як повідомив російський пропагандистський ресурс "РИА Новости", у МЗС РФ жорстко відреагували на публікації про те, що під час зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа на Алясці нібито обговорюватиметься "обмін територіями". У відомстві заявили, що подібні питання навіть не стоятимуть на порядку денному.

За словами заступника директора департаменту МЗС РФ Олексія Фадєєва, територіальний устрій Росії закріплений у Конституції, і це визначає офіційну позицію країни. "Тут навіть не потрібно винаходити чогось. Територіальний устрій Російської Федерації закріплений у Конституції нашої країни. Цим усе сказано", – зазначив він.

Фадєєв наголосив, що цілі російської делегації на переговорах визначатимуться виключно "національними інтересами" РФ.

Нагадаємо, минулого тижня Кремль і Білий дім підтвердили проведення 15 серпня саміту в Анкориджі на Алясці.

Зустріч Трампа і Путіна: деталі

Сам Дональд Трамп також повідомляв, що його зустріч з Володимиром Путіним відбудеться 15 серпня в штаті Аляска, та назвав її "довгоочікуваною". Помічник президента РФ Юрій Ушаков підтверджував цю інформацію.

Розповідаючи про свою майбутню зустріч із Путіним, Трамп під час брифінгу 11 серпня сказав, що наступною буде зустріч у тристоронньому форматі. За його словами, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з російським лідером у двосторонньому форматі або у тристоронньому — за участі Дональда Трампа.

Зеленський своєю чергою 12 серпня заявив, що Путін і Трамп нічого не ухвалять без участі України, втім зазначив, що зустріч на Алясці може бути важливою для двостороннього треку Вашингтона і Москви.