Три сценарії: чого очікувати у разі провального саміту Трамп-Путін на Алясці

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо зустріч на Алясці з російським лідером Володимиром Путіним у п’ятницю, 15 серпня, пройде добре — він проведе другу зустріч, у якій зможе взяти участь очільник України Володимир Зеленський. Фокус натомість з’ясував, як можуть розвиватися події у разі провальної комунікації очільників Білого дому та Кремля.

Невдовзі після спілкування з президентом Зеленським, європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО Дональд Трамп заявив, мовляв, якщо зустріч на Алясці з Путіним пройде в позитивному ключі — він проведе другу зустріч, у якій зможе взяти участь глава української держави.

"Друга зустріч, якщо перша пройде добре, відбудеться швидко. Я хотів би провести її майже одразу. І ми проведемо швидку другу зустріч між президентом Путіним, президентом Зеленським і мною, якщо вони захочуть, щоб я був присутнім. Це буде зустріч, на якій, можливо, вдасться повністю вирішити питання, але… деякі важливі речі можуть бути досягнуті вже на першій зустрічі — це буде дуже важлива зустріч, яка підготує ґрунт для другої", — цитує Трампа The Guardian.

Водночас президент Сполучених Штатів наголосив, що другої зустрічі взагалі може не відбутися, якщо він вирішить, "що її проводити недоцільно", тому що він "не отримає відповідей, які потрібні".

Натомість за підсумками розмови з Трампом у середу, 13 серпня, Володимир Зеленський акцентував: "Ми цінуємо лідерство та рішучу налаштованість президента Трампа завершити цю війну якнайшвидше. Обговорили ключові речі, які можуть це забезпечити та зробити мир тривалим. Ми скоординували позиції перед зустріччю на Алясці. Мир не має альтернатив. Потрібні чіткі результати. Разом можемо це забезпечити. Президент Трамп запропонував зідзвонитися після Аляски. Обговорили можливі формати наступних розмов і зустрічей".

За яких умов Трамп може розлютитися на Путіна

Попри те, що очільник Білого дому повсякчас підкреслює важливість саміту з Путіним, ані історичними, ані вирішальним його не вважає політолог Олег Лісний. Зокрема, у розмові з Фокусом експерт зазначив наступне: "Необхідно розуміти, що зустрічі на найвищому — президентському рівні бувають двох видів. Одні фіналізують той чи інший процес, інші ж його започатковують. Так ось я вважаю, що зустріч на Алясці буде лише початком процесу. Оскільки Україна в особі президента чітко окреслила, що наступний раунд має бути не на трьох (Київ-Вашингтон-Москва), а на чотирьох (Україна, США, РФ, Європа), відбудеться новий раунд, гадаю, не швидко. Натомість від зустрічі на Алясці особисто я не очікую якихось переломних моментів — навіть припинення вогню".

Закликавши не завищувати очікування та не драматизувати загалом зустріч Трампа та Путіна, політолог констатував, що за підсумками цього саміту сторони домовляться домовлятися: "Карколомність цих перемовин може відбутися лише тоді, коли Путін в силу тих чи інших обставин увімкне тактику пітерського підворіття і вперто гнутиме свою лінію, незважаючи на все, що йому пропонуватиме Дональд Трамп. Лише при такому розвитку подій ми можемо побачити якісь дії з боку Трампа, які нам можуть дуже сподобатися. Але це все радше зі сфери фантастики, оскільки тональність Трампа та Путіна свідчить про те, що все ж таки вони домовляться домовлятися".

В будь-якому разі, акцентує Олег Лісний, запустити повноцінний мирний процес без участі України та Європи апріорі нереально. І в цьому сенсі, резюмує експерт, жодних несподіванок зустріч Трампа та Путіна не принесе і принести не може, а відтак ситуація буде залишатися практично ідентичною нинішній.

Якої тактики після зустрічі Трампа з Путіним має дотримуватися Україна

У тому, що при будь-якому постпереговорному результаті саміту на Алясці нічого в російсько-українській війні принципово не зміниться, переконаний політолог, керівний партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородний.

"Багато що залежатиме від того, як діятимуть росіяни після зустрічі на Алясці, адже зрозуміло, що Путін на припинення вогню не піде. Тобто після зустрічі на Алясці далі вже все — проблеми Трампа, бо він обіцяв "пекельні санкції" і жорстку позицію, а цього поки немає. Тепер президент США повинен це робити, тому що навіть якщо вони поміж собою про щось домовляться, Україна надалі себе захищатиме і Європа нас тут однозначно підтримає. Далі сценарій розвиватиметься в залежності від конкретних дій Трампа. Його, а також держсекретаря Рубіо істеричні заяви про "фейкові ЗМІ" і те, що саміт на Алясці, мовляв, це жодним чином не поразка США, свідчать про те, що великий тиск громадської думки, медіа і, найімовірніше, оточення, на нього йде", — підкреслює експерт у розмові з Фокусом.

Саміт на Алясці може дати Україні додатковий аргумент, щоб просити у Заходу посилювати підтримку Фото: Sky News

Після Аляски, констатує політолог, в плані війни нічого принципово не зміниться, але в України з’явиться додатковий аргумент, щоб тиснути на Сполучені Штати та європейців задля посилення військової підтримки.

"Я не виключаю, що Трамп зустрічатиметься зараз із Путіним виключно для того, щоб особисто побачити і почути його позицію без будь-яких посередників. Припускаю, що зрештою це зіграє нам на користь", — каже Тарас Загородний.

Окремо експерт наголошує на зменшенні важелів тиску з боку США на Україну: "Трамп вже не може шантажувати нас, наприклад, тим, що Вашингтон припинить допомогу Україні, тому що ми тут перейшли в грошову площину: європейці купують зброю для України, американці продають. Взагалі, я вважаю, що Україна не повинна чекати дипломатичної манни небесної. Маємо натомість задатися питанням про те, чому порти Балтійського моря досі живі і зробити так, щоб "померли". Це надаватиме можливість тиснути, зокрема, на європейців, які, попри все, й досі продовжують купувати російську нафту та газ. Тому дипломатія нам не допоможе — маємо будувати ракети і дрони і довбати по території РФ. Ось напередодні в дуже цікавий об’єкт у Брянській області залетів дрон. Це розподільчий вузол одразу на три нафтопроводи. Ось це я розумію, серйозна розмова!"

Наразі усьому світу за великим рахунком плювати, скільки Україна ще буде воювати і скільки наших людей загине на фронті і в тилу, каже Тарас Загородний і підсумовує: "Наше завдання виключно власною зброєю вітчизняного виробництва і ударами по території Російської Федерації змушувати всіх ламати свої плани і грати виключно на допомогу Україні".

За якими сценаріями розгортатимуться події після саміту на Алясці

Моделюючи у розмові з Фокусом ймовірні сценарії подальшого розвитку подій після зустрічі Трампа та Путіна на Алясці, політолог Юрій Богданов зауважив наступне: "Насправді тут є три варіанти. Варіант перший — Трамп розсердиться на Путіна і застосує механізм примусу та шантажу, погрожуючи санкціями. Путін натомість психуватиме і ескалюватиме. Варіант другий: Трамп робить те саме, а Путін, розуміючи, що йому гаплик, кілька днів ескалює, а потім йде на перемовини, які продовжуватимуться аж до кінця війни. Третій варіант: зустріч на Алясці нічим не закінчиться, тому що Трамп зрозуміє, що Путін неадекватний. При такому розкладі подальші дії Трампа визначатимуться впливом України, Європи та адекватних американців".

На думку експерта, загалом подальші події після саміту в Алясці багато в чому залежатимуть від того, як Трамп говоритиме з Путіним. У разі, якщо президент США вестиме діалог з позиції сили, в мирному треку може змінитися кардинально все, прогнозує Юрій Богданов. Якщо ж очільники Білого дому та Кремля проведуть "дружню зустріч за чаєм", констатує експерт, не зміниться абсолютно нічого.