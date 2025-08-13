"Путін блефує": Зеленський розкрив, що сказав Трампу перед самітом на Алясці

Володимир Зеленський заявив, що президент РФ Володимир Путін блефує перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. За його словами, він попереджав лідера Білого дому про те, що очільник Кремля лише "намагається зобразити", що спроможний окупувати всю Україну.

Український лідер зазначив на пресконференції після онлайн-зустрічі з Дональдом Трампом і європейськими лідерами у Берліні 13 серпня, що антиросійські санкції мають бути посилені, якщо РФ не погодиться на припинення вогню. За словами Зеленського, у розмові з президентом США були обговорені спільні позиції та узгоджені 5 принципів мирних перемовин.

