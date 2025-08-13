"Путин блефует": Зеленский раскрыл, что сказал Трампу перед саммитом на Аляске

Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин блефует перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. По его словам, он предупреждал лидера Белого дома о том, что глава Кремля лишь "пытается изобразить", что способен оккупировать всю Украину.

Украинский лидер отметил на пресс-конференции после онлайн-встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Берлине 13 августа, что антироссийские санкции должны быть усилены, если РФ не согласится на прекращение огня во время встречи в Аляске. По словам Зеленского, в разговоре с президентом США были обсуждены общие позиции и согласованы 5 принципов мирных переговоров.

Украинский президент озвучил эти принципы:

все, что касается Украины, должно обсуждаться исключительно с Украиной;

должен готовиться трехсторонний формат разговора;

прекращение огня — цель номер один, и Украине должны быть предоставлены действительно надежные гарантии безопасности (по словам Владимира Зеленского, Дональд Трамп в разговоре с ним поддержал этот принцип и готовность США участвовать в его реализации);

Россия не может иметь права вето относительно европейской перспективы Украины и ее вступления в Североатлантический альянс (НАТО);

мирные переговоры следует сочетать с надлежащим давлением на Россию: санкции должны быть и должны усиливаться, если РФ не согласится на прекращение огня в Аляске.

Зеленский добавил, что лидеры обсудили и ситуацию на поле боя.

"Я сказал президенту США и всем нашим европейским коллегам: Путин блефует, он старается надавить перед встречей на Аляске на всех направлениях украинского фронта. Россия пытается изобразить, что способна оккупировать всю Украину. Безусловно, это их желание", — сказал президент Украины.

Также, по словам Зеленского, Путин блефует относительно того, что антироссийские санкции не работают.

"На самом деле санкции очень помогают и бьют по российской военной экономике. Да, у России в несколько раз больше оружия, в частности артиллерии в три раза, но также у России в три раза больше потерь, и это факт. Я сказал коллегам, и президенту США, и европейским друзьям, что Путин точно не хочет мира — он хочет оккупации нашего государства, и мы все это действительно понимаем. Путин никого не сможет обмануть", — сказал украинский лидер.

Напомним, в Белом доме сообщали, что Трамп и Путин 15 августа встретятся в Анкоридже — крупнейшем городе штата Аляска в США.

Владимир Зеленский 12 августа говорил, что президенты США и РФ ничего не примут без Украины, и трехсторонняя встреча состоится в любом случае.