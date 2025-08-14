Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, однак за однієї умови, — Politico

Президент США Дональд Трамп заявив європейським та українським посадовцям про готовність надати гарантії безпеки для України задля стримування російської агресії у майбутньому. Однак при цьому американський лідер поставив вимогу: таке відбудеться лише поза НАТО.

Дональд Трамп не уточняє наразі, про які саме гарантії безпеки для України з боку США йдеться, але визнає, що саме американські гарантії мають стати частиною мирного врегулювання російсько-української війни. Про це повідомило видання Politico з посиланням на джерела серед європейських посадовців.

Обговорення гарантій безпеки відбулося у межах віртуальної дискусії, яку організувала Німеччина у середу, 13 серпня, напередодні зустрічі Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним на Алясці.

"Особа, поінформована про розмову, повідомила, що Трамп сказав, що візьме на себе таке зобов'язання лише за умови, що ці зусилля не будуть частиною НАТО", — йдеться у матеріалі.

Politico зазначає, що саме така відкритість Трампа до гарантій безпеки частково пояснює "обережний оптимізм", який висловили європейські чиновники після розмови.

Однак, попри це, європейські та українські політики побоюються того, що може статися, коли Трамп залишиться наодинці з Путіним.

Окрім того, видання зазначає, що якими б не були гарантії безпеки для України, президент США дав зрозуміти, що Америка не продовжуватиме постачати зброю Києву безпосередньо. Натомість США продаватимуть зброю через союзників у Європі, після чого та надходитиме до України.

"Ці постачання, ймовірно, будуть обмеженими — і це, безсумнівно, розчарує прихильників України, які хочуть отримати від США більш надійні гарантії щодо стримування Росії від повторного вторгнення в Україну після завершення бойових дій", — йдеться у матеріалі Politico.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: про що говоритимуть політики

13 серпня видання Bloomberg повідомило, що зустріч Трампа і Путіна на Алясці може обернутися ослабленням позицій України. Натомість Кремлю вона може подарувати дипломатичну перемогу.

Також 13 серпня медіа The Telegraph розповіло, що Трамп готує угоду для Путіна, яку представить на Алясці. Йдеться зокрема про надання доступу РФ до ресурсів Аляски та окупованих регіонів України, а також інші пропозиції.

При цьому росЗМІ "РИА Новости" процитувало заяву політиків РФ, у якій оголошено про те, що жодних обмінів територіями не буде.