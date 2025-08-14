Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности, однако при одном условии, — Politico

Президент США Дональд Трамп заявил европейским и украинским чиновникам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины для сдерживания российской агрессии в будущем. Однако при этом американский лидер поставил требование: такое произойдет только вне НАТО.

Дональд Трамп не уточняет пока, о каких именно гарантиях безопасности для Украины со стороны США идет речь, но признает, что именно американские гарантии должны стать частью мирного урегулирования российско-украинской войны. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники среди европейских чиновников.

Обсуждение гарантий безопасности состоялось в рамках виртуальной дискуссии, которую организовала Германия в среду, 13 августа, накануне встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.

"Лицо, информированное о разговоре, сообщило, что Трамп сказал, что возьмет на себя такое обязательство только при условии, что эти усилия не будут частью НАТО", — говорится в материале.

Politico отмечает, что именно такая открытость Трампа к гарантиям безопасности частично объясняет "осторожный оптимизм", который выразили европейские чиновники после разговора.

Однако, несмотря на это, европейские и украинские политики опасаются того, что может произойти, когда Трамп останется наедине с Путиным.

Кроме того, издание отмечает, что какими бы ни были гарантии безопасности для Украины, президент США дал понять, что Америка не будет продолжать поставлять оружие Киеву напрямую. Вместо этого США будут продавать оружие через союзников в Европе, после чего оно будет поступать в Украину.

"Эти поставки, вероятно, будут ограниченными — и это, несомненно, разочарует сторонников Украины, которые хотят получить от США более надежные гарантии по сдерживанию России от повторного вторжения в Украину после завершения боевых действий", — говорится в материале Politico.

Встреча Трампа и Путина на Аляске: о чем будут говорить политики

13 августа издание Bloomberg сообщило, что встреча Трампа и Путина на Аляске может обернуться ослаблением позиций Украины. Зато Кремлю она может подарить дипломатическую победу.

Также 13 августа медиа The Telegraph рассказало, что Трамп готовит соглашение для Путина, которое представит на Аляске. Речь идет в частности о предоставлении доступа РФ к ресурсам Аляски и оккупированных регионов Украины, а также другие предложения.

При этом росСМИ "РИА Новости" процитировало заявление политиков РФ, в котором объявлено о том, что никаких обменов территориями не будет.