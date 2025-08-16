"Гра старих друзів": Путін одержав від зустрічі з Трампом максимальну користь, — Politico

Зустріч президента США Дональда Трампа і російського президента Володимира Путіна на авіабазі в Анкоріджі стала подією, яка заздалегідь викликала тривогу у дипломатів і аналітиків. Тим часом публічне спілкування двох лідерів було вельми доброзичливим, а західні медіа назвали зустріч "грою старих друзів".

Незважаючи на жваві і явно дружні жести президентів — оплески, посмішки і навіть спільну поїздку в президентському лімузині "Звір", — саміт не привів до конкретних результатів щодо врегулювання війни в Україні. Про це пише Politico в матеріалі від 16 серпня.

Напередодні зустрічі багато хто побоювався, що глава Кремля, як колишній досвідчений співробітник КДБ, перехитрить Трампа і доб'ється своїх цілей в Україні.

І хоча цього не сталося, Путін, який перебуває в міжнародній ізоляції і якого розшукують за воєнні злочини, зумів представити себе не як ізгоя, а як партнера по переговорах. Він покинув Аляску, не взявши на себе жодних зобов'язань щодо перемир'я, попри заяви Трампа про те, що Росія нібито зацікавлена в "порятунку тисяч життів".

На думку експертів, включно з колишньою радницею Трампа з питань Росії Фіоною Гілл і ексрадником Білого дому Майклом Карпентером, зустріч стала стратегічною помилкою: саміт "узаконив Путіна на світовій арені" і дав змогу Кремлю представити переговори як діалог великих держав про майбутнє світу.

Автори матеріалу зазначають, що російський лідер продовжує наполягати на своїй меті — контролі над Україною. Під час пресконференції він знову заговорив про "фундаментальні загрози безпеці Росії", покладаючи відповідальність за війну на НАТО і Європу.

У підсумку саміт в Анкориджі не став ні дипломатичним проривом, ні кроком до миру. На думку видання, він радше закріпив статус-кво і продемонстрував, що Москва не поспішає згортати війну, прагнучи затягнути конфлікт і посилити тиск на західні альянси.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 16 серпня, на Алясці відбулися переговори президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним. Фокус з'ясовував, чи наблизила ця зустріч мир в Україні, і яким чином надалі розгортатимуться події.

Зустріч лідерів Сполучених Штатів і РФ пройшла вдало, вважають у Кремлі. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков за підсумками зустрічі заявив, що розмова дає змогу "далі впевнено рухатися" на шляху пошуку варіантів врегулювання російсько-української війни.