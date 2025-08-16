Війна в Україні може закінчитися до Різдва: у США назвали умову (відео)

Повномасштабна війна в Україні може завершитися до настання Різдва, якщо сторони виконають низку умов.

Протистояння двох країн може припинитися за результатами тристоронньої зустрічі президентів США, України та Росії Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Таку думку висловив сенатор-республіканець Ліндсі Грем в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Я з обережним оптимізмом дивлюся на те, що ця війна закінчиться задовго до Різдва", — вважає він.

Якщо тристоронній саміт не організують, Трамп може вдарити по Путіну і країнах, які купують у Росії нафту і газ.

Москва тим часом стверджує, що питання проведення тристоронньої зустрічі "ще не порушували". Російська сторона також не знає, коли відбудеться наступна зустріч Путіна і Трампа.

"Теми проведення тристороннього саміту Путіна, Трампа і Зеленського поки не торкалися", — заявив помічник президента РФ із питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.

Нагадаємо, 16 серпня на Алясці відбулися переговори Дональда Трампа і Володимира Путіна. Західні ЗМІ пишуть, що зустріч була стратегічною помилкою, оскільки російського президента "узаконили на світовій арені".

У Кремлі впевнені, що перша за кілька років зустріч лідерів Штатів і Росії пройшла вдало. Бесіда дасть змогу сторонам "впевнено рухатися далі" для врегулювання війни в Україні.