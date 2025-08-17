Росія погодилася на поступки щодо п'яти областей України, — Віткофф

Представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що Росія пішла на компроміс по п'яти регіонах в Україні і назвав "проривними" домовленості Вашингтона і Москви щодо гарантій безпеки для Києва.

Сполучені Штати домовилися з Росією про серйозні гарантії безпеки, які можна охарактеризувати як такі, що змінюють правила гри, — заявив в інтерв'ю CNN спецпосланець американського президента Стів Віткофф.

За його словами, ніхто не міг подумати, що сторони виявляться настільки близькими до угоди про захист за статтею 5 з боку Сполучених Штатів, натякаючи на пункт про колективну оборону країн НАТО, згідно з яким напад на державу, яка входить до Альянсу, автоматично стає агресією проти всього блоку.

Крім того, після кодифікації мирної угоди Російська Федерація дасть зобов'язання не зазіхати на інші території України і законодавчо закріпить зобов'язання не нападати на інші європейські країни і не порушувати їхній суверенітет.

Також спецпосланець президента США зазначив, що Москва пішла на поступки щодо п'яти областей України, однак не став уточнювати конкретніше.

"Я не впевнений, що у нас зараз є час, щоб розглядати всі різні питання по цих 5 регіонах", — зауважив Віткофф, наголошуючи на запитанні щодо можливої здачі РФ всього Донбасу в результаті "територіальної угоди".

При цьому спецпосланець Трампа зазначив, що поступки, на які погодилася Росія, полягають у тому, щоб не захоплювати всю Україну цілком.

Найімовірніше, під "поступками щодо 5 областей" мається на увазі згода Кремля вивести війська із Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей і "замороження" бойовиї дії на лінії фронту в Херсонській і Запорізькій областях.

Тепер "рішення залишається за Києвом", зазначив Віткофф, додавши, що у понеділок 18 серпня Дональд Трамп на зустрічі із Зеленським у Вашингтоні обговорить питання територій.

Нагадаємо, Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела писав, що глава Кремля готовий відмовитися від претензій на частину території Запорізької та Херсонської областей, які наразі перебувають під контролем України, якщо Київ погодиться поступитися всім Донбасом.

Водночас Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не готовий обговорювати територію України, оскільки це виключно питання Конституції.