Зеленский, несмотря на риски, должен быть добровольным участником мирных переговоров, — Sky News

В ближайшее время Владимир Зеленский отправится в Вашингтон для участия в мирных переговорах. Иностранные СМИ отмечают, что ему придется отстаивать позицию Украины и действовать осторожно во время встречи в Овальном кабинете.

Как пишет издание Sky News, во время прибытия Зеленского в США не будет торжественной встречи с красной дорожкой, пролетами вертолетов или аплодисментами. Предыдущий визит президента Украины в феврале прошлого года оставил неприятные воспоминания. Тогда Дональд Трамп публично высмеял Зеленского из-за отсутствия костюма и досрочно вывел его из Овального кабинета.

Президент Украины осознает риск повторения подобной ситуации, однако должен продемонстрировать готовность к переговорам, чтобы не выглядеть препятствием для урегулирования конфликта.

После саммита Трампа и Путина в Киеве сначала царил осторожный оптимизм. Казалось, что без участия Украины соглашения между США и Кремлем заключаться не будут. Но на следующий день Трамп заявил, что лучший способ положить конец войне между Россией и Украиной — перейти непосредственно к мирному соглашению, не упоминая о прекращении огня.

В целом, в Киеве обеспокоены, что Россия может продолжить военное давление на Украину, чтобы заставить ее уступить дополнительные территории. В телефонном разговоре Трамп сообщил Зеленскому предложение Путина об отказе Украины от части территорий в обмен на прекращение войны.

Также Sky News отмечает, что Владимир Зеленский был поражен фотографиями, на которых Путина встречают на американской военной базе в Аляске без каких-либо ограничений. По оценкам экспертов, в администрации Трампа политика часто формируется под влиянием личных симпатий.

"В орбите Трампа все является соревнованием личностей, и там, где он имеет очевидное уважение к Путину, он презирает Зеленского. Это очень усложняет положение украинца", — говорится в публикации.

Встреча Зеленского и Трампа: что известно

Напомним, что Владимир Зеленский после разговора с Дональдом Трампом заявил о планах встретиться с ним в Вашингтоне для обсуждения ключевых вопросов мира. Президент Украины подтвердил готовность работать максимально продуктивно и поддержал трехсторонний формат "Украина — Америка — Россия" с участием европейских партнеров.

В частности, встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным вызвала беспокойство у европейских лидеров относительно того, что Владимир Зеленский может не получить подобного отношения. По данным издания Politico, Европа планирует отправить своих представителей вместе с Зеленским, чтобы укрепить позиции Киева и избежать возможных конфликтов в Овальном кабинете. Среди возможных участников — президент Финляндии Александер Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что главными он считает переговоры с участием украинского и российского лидеров, а встреча с Владимиром Путиным имеет второстепенное значение.

Стоит заметить, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин провел совещание по итогам поездки на Аляску. По словам российского лидера, разговор с Трампом был "откровенным и содержательным" и приближает к нужным решениям. Он также назвал свой визит "своевременным и весьма полезным".