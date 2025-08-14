"Они достигнут мира": Трамп анонсировал встречу Зеленского и Путина (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным, но главным назвал переговоры с участием украинского и российского лидеров.

Об этом он сообщил во время разговора с журналистами, выразив уверенность, что стороны смогут достичь мира, после чего он "остановит шесть войн за шесть месяцев".

Более того, Трамп отметил, что результат предстоящих переговоров будет зависеть от их хода. Если встреча окажется неудачной, она быстро завершится, а в случае успешного диалога стороны смогут достичь мира в ближайшее время. Он также выразил убеждение, что Путин захватил бы всю Украину, если бы он не занимал должность президента.

Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли запланированный саммит и его инициативы для Путина стать фактически вознаграждением за вторжение в Украину, Трамп подчеркнул, что не считает это вознаграждением. Относительно предложения российскому президенту о редких землях он добавил, что они не имеют значительной важности, а его главная цель — сохранение человеческих жизней.

Встреча Путина и Зеленского: где она может состояться

Как сообщает Sky News, Дональд Трамп предложил провести вторую встречу после саммита с Владимиром Путиным на Аляске и подчеркнул, что хотел бы организовать ее как можно скорее.

Ранее глава США заявлял, что в случае успешного саммита на Аляске будет инициировать переговоры с участием Владимира Зеленского, подчеркивая важность участия Киева в обсуждениях относительно возможных территориальных решений. Как писало The Guardian, он хотел бы провести эту встречу почти сразу, но конкретных сроков не назвал. В то же время в интервью Fox News Radio американский лидер подчеркнул, что его приоритетом являются переговоры с Путиным, после которых он планирует связаться с Зеленским, хотя не исключил, что этого звонка может и не быть.

Также 13 августа во время пресс-конференции президент США сообщил, что встреча лидеров государств, вероятно, состоится уже на следующей неделе. Он отметил, что вторая встреча может оказаться более продуктивной, чем первая, ведь предыдущая была направлена прежде всего на определение позиций сторон и понимание дальнейших шагов.