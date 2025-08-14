"Вони досягнуть миру": Трамп анонсував зустріч Зеленського і Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з Володимиром Путіним, але головним вважає переговори за участі українського та російського лідерів.

Про це він заявив під час розмови із журналістами, а також висловив упевненість, що сторони зможуть досягти миру, після чого він "зупинить шість воєн за шість місяців".

Новина доповнюється…