Політика Російсько-українська війна Перемовини щодо припинення війни Зустріч Путіна і Трампа

"Вони досягнуть миру": Трамп анонсував зустріч Зеленського і Путіна

Дональд Трамп заявив, що вважає головними переговори за участі українського та російського лідерів
Трамп анонсував зустріч Зеленського і Путіна | Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з Володимиром Путіним, але головним вважає переговори за участі українського та російського лідерів.

Про це він заявив під час розмови із журналістами, а також висловив упевненість, що сторони зможуть досягти миру, після чого він "зупинить шість воєн за шість місяців".

Новина доповнюється…