"Вони досягнуть миру": Трамп анонсував зустріч Зеленського і Путіна
Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з Володимиром Путіним, але головним вважає переговори за участі українського та російського лідерів.
Про це він заявив під час розмови із журналістами, а також висловив упевненість, що сторони зможуть досягти миру, після чого він "зупинить шість воєн за шість місяців".
Новина доповнюється…