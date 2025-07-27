"Ликвидация" НАБУ и САП: киевляне провели 5-й день протестов против закона №12414, среди них заметили Безуглую (фото)

26 июля в Киеве люди пятый день подряд вышли на протесты против закона №12414 о "ликвидации" НАБУ и САП. Среди них и нардеп Марьяна Безуглая, которая проголосовала "за" законопроект.

Related video

Около сотни киевлян традиционно собрались возле Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Об этом сообщило издание "Суспільне" с места событий.

Люди требовали независимости антикоррупционных органов и держали в руках плакаты, выкрикивая лозунги. Фотографиями с места событий поделился корреспондент издания.

Среди протестующих заметили также нардепа Марьяну Безуглую, которая ранее отреагировала на митинги, спрашивая, почему не проводятся подобные акции относительно четких сроков службы и "отправки людей на убийственные миссии". Сама Безуглая — среди тех, кто поддержал скандальный закон №12414, о чем она объявила сама в соцсетях.

Фото "Суспільне Новини"/Никита Галка | Безуглая на протесте 26 июля

Стоит отметить, что Марьяна Безуглая уже не впервые посещает митинги, направленные против "ликвидации" НАБУ и САП. Так, 24 июля нардеп пришла на протесты с планшетом, на котором призвала к отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Также 27 июля в рамках протестов в Киеве состоялась публичная дискуссия на тему "ликвидации" НАБУ и САП. Событие координировали Александр Нотевский, ведущий медиа "ҐРУНТ", а также журналист Олег Новиков.

О протестах в других городах на пятый день после принятия законопроекта не сообщалось.

Протесты против закона №12414: что известно

Первые протесты против закона №12414, который ограничивает деятельность НАБУ и САП, состоялись уже в день голосования за законопроект депутатами Верховной Рады Украины. Киевляне и жители Львова вышли на митинги в своих городах, призывая президента Украины Владимира Зеленского ветировать закон.

Вскоре к ним присоединились жители Днепра, Тернополя и Одессы.

В последующие дни протесты против закона №12414 продолжились. 25 июля состоялся четвертый день митингов в Киеве и Харькове, несмотря на российские обстрелы. Зато в Сумах участники протестов пожаловались на действия правоохранителей, которые пытались помешать людям.

Напомним, 25 июля Марьяна Безуглая ответила на критику и троллинг в ее сторону, возникшие после ее появления на митингах: она объяснила, что выступает "за" законопроект, потому что у нее "своя логика".

Также 25 июля спикер партии "Слуга народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук в комментарии Фокусу сообщила, что депутаты будут голосовать за новый законопроект Владимира Зеленского по НАБУ и САП.