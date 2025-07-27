"Ліквідація" НАБУ і САП: кияни провели 5-й день протестів проти закону №12414, серед них помітили Безуглу (фото)

26 липня у Києві люди п'ятий день поспіль вийшли на протести проти закону №12414 щодо "ліквідації" НАБУ і САП. Серед них і нардепка Мар'яна Безугла, яка проголосувала "за" законопроєкт.

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Близько сотні киян традиційно зібралися біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Про це повідомило видання "Суспільне" з місця подій.

Люди вимагали незалежності антикорупційних органів і тримали у руках плакати, вигукуючи гасла. Фотографіями з місця подій поділився кореспондент видання.

Серед протестувальників помітили також нардепку Мар'яну Безуглу, яка раніше відреагувала на мітинги, запитуючи, чому не проводяться подібні акції щодо чітких термінів служби та "відправлення людей на вбивчі місії". Сама Безугла — серед тих, хто підтримав скандальний закон №12414, про що вона оголосила сама у соцмережах.

Фото "Суспільне Новини"/Нікіта Галка | Безугла на протесті 26 липня

Варто зазначити, що Мар'яна Безугла вже не вперше відвідує мітинги, спрямовані проти "ліквідації" НАБУ і САП. Так, 24 липня нардепка прийшла на протести із планшетом, на якому закликала до відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Також 27 липня у межах протестів у Києві відбулася публічна дискусія на тему "ліквідації" НАБУ і САП. Подію координували Олександр Нотевський, ведучий медіа "ҐРУНТ", а також журналіст Олег Новіков.

Про протести в інших містах на п'ятий день після ухвалення законопроєкту не повідомлялося.

Протести проти закону №12414: що відомо

Перші протести проти закону №12414, який обмежує діяльність НАБУ і САП, відбулися вже у день голосування за законопроєкт депутатами Верховної ради України. Кияни та мешканці Львова вийшли на мітинги у своїх містах, закликаючи президента України Володимира Зеленського ветувати закон.

Невдовзі до них приєдналися мешканці Дніпра, Тернополя та Одеси.

У наступні дні протести проти закону №12414 продовжилися. 25 липня відбувся четвертий день мітингів у Києві та Харкові, попри російські обстріли. Натомість у Сумах учасники протестів поскаржилися на дії правоохоронців, які намагалися перешкодити людям.

Нагадаємо, 25 липня Мар'яна Безугла відповіла на критику та тролінг у її бік, що виникли після її появи на мітингах: вона пояснила, що виступає "за" законопроєкт, тому що у неї "своя логіка".

Також 25 липня спікерка партії "Слуга народу" у Верховній Раді Юлія Палійчук у коментарі Фокусу повідомила, що депутати голосуватимуть за новий законопроєкт Володимира Зеленського щодо НАБУ і САП.