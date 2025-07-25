"Ліквідація" НАБУ і САП: Україна протестує четвертий день поспіль проти закону №12414 (відео)

В Києві, як і в попередні дні, люди зібрались біля театру імені Івана Франка з плакатами на підтримку антикорупційної системи. Мешканці Харкова, попри російські обстріли, також вийшли на протести, а в Сумах активісти скаржаться на дії правоохоронців.

Related video

Левова частка протестувальників у всіх містах України, де проходять мітинги — це молоді люди 18-25 років. Багато із них не цікавилися роботою антикорупційної системи раніше. Але коли закон №12414 був підписаний президентом, то мали висловити свій протест. Фокус зібрав все, що відомо про четвертий день протестів проти скандального закону №12414, який скасовує незалежність НАБУ та САП.

Люди збираються на протести в Києві

"Я тут, тому що мені жити в цій країні. І я хочу впливати на її майбутнє. Закон, який, на жаль, вже був підписаний, скасовує незалежність НАБУ і САП. І це є прямим шляхом до корупції у владі. А це кінець нашої демократичної держави", — розповіла 18-річна Яніна, учасниця протестів у Києві.

Вона зізналась, що до прийняття скандального закону не стежила за антикорупційними органами, але "коли таке стається, то всі розбираються дуже швидко". На її плакаті написано: "Не робіть крок назад, там прірва".

В Україні тривають протести

Також протестувальники зібрались в Миколаєві. За даними поліції діалогу, у заході взяли участь близько 50 осіб.

Протести в Миколаєві Фото: Суспільне

Марина, учасниця акції, наголосила, що НАБУ та САП мають залишатися незалежними інституціями:

"Вони мають контролювати органи влади на предмет корупції, зокрема й інших громадян. Я бачила обіцянки, що вони будуть незалежні від Офісу Президента, але там є свої недоліки, і або потрібно скасувати попередній закон, або вжити заходів, які це компенсують", — сказала вона.

У Львові люди зібралися біля пам'ятника Шевченкові, як і у попередні дні. Акція розпочалася о 19:30. Учасники принесли плакати з написами "Я стою за незалежність НАБУ та САП", "Корупція — вбивця майбутнього", "STOP корупції" та з іншими гаслами.

Протести у Львові Фото: Суспільне

В Луцьку люди зібрались на Театральному майдані міста. Учасники акції протесту прийшли із плакатами, на яких написали заклики до влади.

Протест у Луцьку Фото: Суспільне

У Харкові попри обстріли, люди зібрались біля станції метро "Університет". Один із протестувальників запевнив, що буде виходити до 31 липня, поки Рада не збереться голосувати за новий законопроєкт. За словами Артема Дадашʼянца, скандальний закон особисто впливає на його життя.

Протест у Харкові Фото: Суспільне

"Всі європейські партнери, котрі хоч якось були проінформовані про цю ситуацію, вже нам сказали, що це може створити проблеми з євроінтеграцією. А я працюю на європейську компанію, IT-шником, і вони теж мені сказали, що через деякі юридичні постанови, які можуть скасувати через цей законопроєкт, навіть мені буде складно працювати за кордоном", — каже Дадашʼянц.

В Дніпрі зібралось майже двісті протестувальників. Вони принесли із собою українські прапори та плакати із гаслами на картоні, які вже стали справжнім символом протестного руху.

А у Сумах учасники акції поскаржились на дії поліцейських.

Протест у Сумах Фото: Суспільне

"Коли ми йшли з останньої локації, нас зупиняють представники поліції. Вони попросили нас пред'явити наші документи, власне, самі не представившись на початку… Під певним натиском ми надали їм інформацію про нас. І, власне, ми розійшлися. Вони також звинуватили нас у тому, що ми влаштовуємо масові заходи, хоча нас було всього троє", – розповіла одна із учасниць акції.

В Сумах, як й по всій території України, діє воєнний стан, який забороняє проведення масових зібрань. Але учасники акції встановили плакати із гаслами, які дуже швидко прибрали та викинули. У Нацполіції інцидент ще не прокоментували.

Нагадаємо, після ухвалення скандального законопроєкту №12414, який, на думку громадськості та міжнародних партнерів, обмежує повноваження антикорупційних органів, низка народних депутатів публічно визнала свою помилку та заявила про готовність виправити ситуацію.

Фокус писав, що за даними аналітиків руху "Чесно", законопроєкт № 12414 підтримали депутати, які належать до фракцій "Слуга народу". Окрім цього, "за" проголосували Сергій Алєксєєв, Мустафа Джемілєв і Ніна Южаніна з "Європейської солідарності" і Таміла Ташева з фракції "Голос".

Володимир Зеленський вже вніс до парламенту новий законопроєкт про повноваження НАБУ і САП. Верховна Рада збереться в четвер, 31 липня, на позачергове засідання для розгляду нового антикорупційного закону.