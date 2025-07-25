Новий законопроєкт Зеленського про НАБУ: Рада готує позачергове засідання

Володимир Зеленський вніс до парламенту новий законопроєкт про повноваження НАБУ і САП. Документ можуть ухвалити одразу у двох читаннях і підписати.

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Верховна Рада збереться в четвер, 31 липня, на позачергове засідання для розгляду нового антикорупційного закону. Про це написав у Facebook спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту новий законопроєкт №13533 про повноваження НАБУ і САП. Згідно з документом, САП не буде підпорядковуватися генеральному прокурору.

Також законопроєкт запроваджує регулярні перевірки на поліграфі співробітників із доступом до державної таємниці. Перевірки влаштують не рідше одного разу на два роки за участю СБУ.

На засіданні парламентарії розглянуть невідкладний президентський законопроєкт №13533 про посилення повноважень НАБУ і САП. Стефанчук запропонує нардепам ухвалити законопроєкт одразу у двох читаннях і негайно підписати його.

Зазначимо, що в Києві та низці міст уже кілька днів протестують через ухвалення Радою і Зеленським законопроєкту №12414, який суттєво обмежує повноваження НАБУ і САП.

ЗМІ також писали, що детективи НАБУ в середині липня обшукували будинок колишнього заступника голови ОП Ростислава Шурми біля Мюнхена. Це було "останньою краплею" для президента України.

Британське видання The Times писало про ймовірне ухвалення санкцій проти директора Dragon Capital Томаша Фіали. Компанії належить видання "Українська правда".