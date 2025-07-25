Новый законопроект Зеленского о НАБУ: Рада готовит внеочередное заседание
Владимир Зеленский внес в парламент новый законопроект о полномочиях НАБУ и САП. Документ могут принять сразу в двух чтениях и подписать.
Верховная Рада соберется в четверг, 31 июля, на внеочередное заседание для рассмотрения нового антикоррупционного закона. Об этом написал в Facebook спикер парламента Руслан Стефанчук.
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента новый законопроект №13533 о полномочиях НАБУ и САП. Согласно документу, САП не будет подчиняться генеральному прокурору.
Также законопроект вводит регулярные проверки на полиграфе сотрудников с доступом к государственной тайне. Проверки устроят не реже одного раза в два года при участии СБУ.
На заседании парламентарии рассмотрят неотложный президентский законопроект №13533 об усилении полномочий НАБУ и САП. Стефанчук предложит нардепам принять законопроект сразу в двух чтениях и немедленно подписать его.
Отметим, что в Киеве и ряде городов уже несколько дней протестуют из-за принятия Радой и Зеленским законопроекта №12414, который существенно ограничивает полномочия НАБУ и САП.
СМИ также писали, что детективы НАБУ в середине июля обыскивали дом бывшего замглавы ОП Ростислава Шурмы возле Мюнхена. Это было "последней каплей" для президента Украины.
Британское издание The Times писало о вероятном принятии санкций против директора Dragon Capital Томаша Фиалы. Компании принадлежит издание "Украинская правда".