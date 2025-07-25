Новый законопроект Зеленского о НАБУ: Рада готовит внеочередное заседание

Владимир Зеленский внес в парламент новый законопроект о полномочиях НАБУ и САП. Документ могут принять сразу в двух чтениях и подписать.

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Верховная Рада соберется в четверг, 31 июля, на внеочередное заседание для рассмотрения нового антикоррупционного закона. Об этом написал в Facebook спикер парламента Руслан Стефанчук.

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента новый законопроект №13533 о полномочиях НАБУ и САП. Согласно документу, САП не будет подчиняться генеральному прокурору.

Также законопроект вводит регулярные проверки на полиграфе сотрудников с доступом к государственной тайне. Проверки устроят не реже одного раза в два года при участии СБУ.

На заседании парламентарии рассмотрят неотложный президентский законопроект №13533 об усилении полномочий НАБУ и САП. Стефанчук предложит нардепам принять законопроект сразу в двух чтениях и немедленно подписать его.

Отметим, что в Киеве и ряде городов уже несколько дней протестуют из-за принятия Радой и Зеленским законопроекта №12414, который существенно ограничивает полномочия НАБУ и САП.

СМИ также писали, что детективы НАБУ в середине июля обыскивали дом бывшего замглавы ОП Ростислава Шурмы возле Мюнхена. Это было "последней каплей" для президента Украины.

Британское издание The Times писало о вероятном принятии санкций против директора Dragon Capital Томаша Фиалы. Компании принадлежит издание "Украинская правда".