"Последняя капля" для Зеленского: детективы НАБУ обыскивали дом экс-замглавы ОП Шурмы в Германии, – СМИ

Обыски в доме Ростислава Шурмы в пригороде немецкого Мюнхена провели детективы НАБУ и немецкие правоохранители. Бывшего чиновника называют "куратором ОП над всей экономикой страны".

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Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в середине июля обыскивали место жительства экс-заместителя главы Офиса президента Украины (ОП) Ростислава Шурмы в пригороде немецкого Мюнхена. Об этом рассказали источники "Украинской правды" среди народных депутатов.

Издание называет Шурму "куратором ОП над всей экономикой страны". Как стало известно, утром 15 июля Шурма звонил высокопоставленному сотруднику Офиса и рассказывал ему про обыски по его адресу проживания в пригороде Мюнхена.

Следственные действия провели детективы НАБУ и немецкие правоохранители. У Шурмы забрали телефон. Обыски произошли почти сразу после утихания громкого коррупционного скандала вокруг экс-министра национального единства Украины Алексея Чернышева.

Источники говорят, что именно обыски у Шурмы стали "последней каплей" для президента Владимира Зеленского. Спустя неделю он публично обвинил НАБУ и САП в "неэффективности" и подписал законопроект №12414 о существенном ограничении деятельности органов.

Собеседники отметили, что ОП беспокоило привлечение к следственным действиям у Шурмы правоохранителей Германии. Поскольку фигурант был в другой стране, дело приобретает международный масштаб.

"Если украинских детективов и прокуроров можно дискредитировать или взять под контроль с помощью парламента и генерального прокурора, то немецких — нет", – сказано в материале.

Источники "УП" в правоохранительных органах, говорят, что Ростислав Шурма и его брат Олег сейчас живут за границей и не приезжают в Украину.

Первый выехал в Германию как отец троих несовершеннолетних детей, эту же причину для пересечения границы получил и второй после рождения третьего ребенка.

Ростислав Шурма, как отмечают собеседники издания, посещал конференцию по восстановлению Украины в Риме 10 и 11 июля.

Напомним, Зеленский представил парламенту новый законопроект о деятельности НАБУ и САП. Детективов с доступом к гостайне будут регулярно проверять на полиграфе.

Фокус также писал о планах ОП ввести санкции против директора компании Dragon Capital Томаша Фиалы, который контролирует издание "Украинская правда".