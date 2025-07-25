"Остання крапля" для Зеленського: детективи НАБУ обшукували будинок ексзаступника голови ОП Шурми в Німеччині, — ЗМІ

Обшуки в будинку Ростислава Шурми в передмісті німецького Мюнхена провели детективи НАБУ та німецькі правоохоронці. Колишнього чиновника називають "куратором ОП над усією економікою країни".

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Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) в середині липня обшукували місце проживання ексзаступника глави Офісу президента України (ОП) Ростислава Шурми в передмісті німецького Мюнхена. Про це розповіли джерела "Української правди" серед народних депутатів.

Видання називає Шурму "куратором ОП над усією економікою країни". Як стало відомо, вранці 15 липня Шурма телефонував високопоставленому співробітнику Офісу і розповідав йому про обшуки за його адресою проживання в передмісті Мюнхена.

Слідчі дії провели детективи НАБУ та німецькі правоохоронці. У Шурми забрали телефон. Обшуки відбулися майже одразу після вщухання гучного корупційного скандалу навколо ексміністра національної єдності України Олексія Чернишова.

Джерела кажуть, що саме обшуки у Шурми стали "останньою краплею" для президента Володимира Зеленського. За тиждень він публічно звинуватив НАБУ і САП у "неефективності" і підписав законопроєкт №12414 про суттєве обмеження діяльності органів.

Співрозмовники зазначили, що ОП турбувало залучення до слідчих дій у Шурми правоохоронців Німеччини. Оскільки фігурант був в іншій країні, справа набуває міжнародного масштабу.

"Якщо українських детективів і прокурорів можна дискредитувати або взяти під контроль за допомогою парламенту і генерального прокурора, то німецьких — ні", — ідеться в матеріалі.

Джерела "УП" у правоохоронних органах, кажуть, що Ростислав Шурма і його брат Олег зараз живуть за кордоном і не приїжджають в Україну.

Перший виїхав до Німеччини як батько трьох неповнолітніх дітей, цю ж причину для перетину кордону отримав і другий після народження третьої дитини.

Ростислав Шурма, як зазначають співрозмовники видання, відвідував конференцію з відновлення України в Римі 10 і 11 липня.

Нагадаємо, Зеленський представив парламенту новий законопроєкт про діяльність НАБУ і САП. Детективів із доступом до держтаємниці регулярно перевірятимуть на поліграфі.

Фокус також писав про плани ОП ввести санкції проти директора компанії Dragon Capital Томаша Фіали, який контролює видання "Українська правда".