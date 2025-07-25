Помилка Верховної Ради: народні депутати визнали хибне голосування "за" закон про НАБУ

Після ухвалення скандального законопроєкту №12414, який, на думку громадськості та міжнародних партнерів, обмежує повноваження антикорупційних органів, низка народних депутатів публічно визнала свою помилку та заявила про готовність виправити ситуацію. Під тиском критики з боку суспільства парламентарі почали публікувати дописи у соцмережах із вибаченнями та поясненнями свого голосування.

Related video

Так, депутатка партії "Голос" Тамила Ташева, одна з тих, хто підтримав документ, звернулась до виборців через Facebook, підкресливши, що ухвалила це рішення в умовах браку часу та обмеженої поінформованості. Вона наголосила, що голосування викликало гостру суспільну реакцію, включно з особистими образами та навіть прокльонами.

Водночас депутатка визнала, що законопроєкт не був належним чином узгоджений і викликав занепокоєння навіть у міжнародних партнерів, а це — сигнал, який не можна ігнорувати.

Фото: Скриншот

За словами Тамили Ташевої, президент уже вніс альтернативний невідкладний законопроєкт №13533, який враховує зауваження і позиції НАБУ, САП, а також міжнародної спільноти. Вона закликала колег повернутись до парламенту, провести термінове засідання та ухвалити документ, що відповідатиме суспільному запиту.

"Всі помиляються — важливо визнавати це і виправляти. Але ключова різниця України від авторитарних режимів і нашого ворога у тому, що ми чуємо та прислухаємось до людей. Ми бачимо суспільство, ми реагуємо на його турботу. І я щиро вдячна всім, хто висловився. Це говорить про одне: наше суспільство небайдуже. Це цінність. І якщо суспільство говорить — значить треба змінювати", — пише Тамила Ташева.

Як депутати фракцій "Слуга народу" та "Довіра" пояснюють своє голосування та що обіцяють далі

Схожу позицію зайняв і депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк. Він визнав, що припустився помилки, не шукає виправдань і вважає своїм завданням якнайшвидше виправити ситуацію прозоро.

Фото: Скриншот

Його однопартієць Сергій Штепа опублікував розгорнутий допис, у якому зазначив, що на момент голосування вважав, що документ погоджений із міжнародними партнерами. Лише після публічних заяв таких політиків, як Урсула фон дер Ляєн та сенатор США Ліндсі Грем, йому стало зрозуміло, що цього погодження не було. За словами депутата, він завжди виступав за європейську інтеграцію України, а тому не підтримав би законопроєкт, якби знав про можливі ризики.

"Прийняті рішення не повинні призводити до послаблення інституційної спроможності антикорупційної інфраструктури. Збереження незалежності НАБУ та САП залишається ключовим елементом довіри – як внутрішньої, так і міжнародної, особливо в умовах, коли ми залежні від фінансової та військової підтримки з боку партнерів", — пояснив Сергій Штепа.

Фото: Скриншот

При цьому він наголосив, що будь-яка реформа цих інституцій не повинна призводити до їхньої реорганізації, адже це негативно вплине на ефективність роботи та міжнародну довіру. Наприкінці публікації він визнав голосування за №12414 помилковим і заявив про свою готовність повернутися до сесійної зали у найкоротші терміни, аби підтримати новий законопроєкт.

Не залишився осторонь й інший "слуга народу" Ростислав Тістик. На своїй сторінці у соціальних мережах він опублікував допис, де пояснив, що у політиці бувають помилкові рішення, але саме суспільство має силу їх виправляти.

"Очікую на президентський законопроєкт", — написав очільник влади.

Фото: Скриншот

Ба більше, його колега по фракції, Василь Мокан назвав голосування за закон №12414 політичною помилкою, яка стала першим серйозним прорахунком у його депутатській каденції. За його словами, підтримка незалежних антикорупційних органів — це один із ключових маркерів довіри як з боку суспільства, так і міжнародних партнерів. Він підкреслив, що виступає за негайне проведення парламентського засідання, аби ухвалити зміни до антикорупційного законодавства.

Фото: Скриншот

З подібною позицією виступив і представник депутатської групи "Довіра" Павло Бакунець. Він зазначив, що саме суспільство, яке обрало депутатів, виступило проти закону, а отже, парламентарі мають дослухатись до думки людей. У дописі також зазначається, що про ліквідацію НАБУ чи САП не йдеться, і нардеп сам мав можливість поставити відповідне запитання Генпрокурору, який запевнив, що справи не будуть вилучатися з підслідності антикорупційних органів.

"Закликаю керівництво Верховної Ради скликати сесію якнайшвидше і продовжити роботу", — написав Павло Бакунець.

Фото: Скриншот

Реакція користувачів у коментарях

Варто зауважити, що більшість користувачів соцмереж негативно сприйняли вибачення народних депутатів після голосування за законопроєкт №12414. У коментарях їх звинувачували у безвідповідальності, затягуванні з поясненнями та лицемірстві.

Під дописом депутатки партії "Голос" Тамили Ташевої реакція була особливо гострою. Частина користувачів нагадала їй про триденне мовчання після голосування, інші вимагали негайно скласти мандат.

"Як виборець "Голосу" і як людина, яка довгий час ставилася до тебе з симпатією, закликаю тебе проголосували за новий законопроєкт — і написати заяву на складення мандату. Описувати те, що ви (усі ви 263) зробили у вівторок, в тому числі — із регламентом Верховної Ради, неналежно узгодженим процесом — це в кращому випадку брак усвідомлення та відповідальності, в гіршому — просто лицемірство. Твоя ж особиста відмова коментувати своє голосування 22 липня одразу по факту — зневага в бік виборців і суспільства, перед якими народний депутат відповідальний (а не перед Офісом)", — написав у коментарях український журналіст Данило Мокрик.

Фото: Скриншот

Не менш емоційно користувачі відреагували й на пояснення депутатів від фракції "Слуга народу". У коментарях люди писали, що вибачення нічого не варті без реальних дій, і радили народним обранцям скласти мандати.

"Можна здати посвідку депутата. Совість і репутацію не очистить, але на вигляд красиво буде";

"Я розчарований вашим вчинком. Всі 263 депутати відкрили шлях для безперешкодного розростання корупції в Україні. Прощавай незалежність. Прощавай ЄС";

"То я не зрозуміла, то це ваше вибачення та визнання своєї вини??? Які подальші дії із вашої сторони, окрім того, що ви будете просто "очікувати"?????";

"Це не просто технічна помилка — це загроза незалежності антикорупційних органів і удар по євроінтеграційному курсу України".

Критика пролунала і на адресу Павла Бакунця. Його розлогий допис не переконав значну частину аудиторії. У коментарях користувачі наголошували, що народні депутати мають ретельніше зважувати свої рішення, особливо коли йдеться про настільки чутливі питання, як незалежність антикорупційних органів. Представникові депутатської групи "Довіра", як і його колегам, адресували поради завершити політичну кар’єру у Верховній Раді.

"Потрібно думати і зважувати, за ЩО голосувати…є помилки, які важко, а то й неможливо виправити!!! На жаль(((";

"Виправляють помилки, а зраду виправити неможливо! складай мандат, зрадник".

Раніше Фокус писав, що за даними аналітиків руху "Чесно", законопроєкт № 12414 підтримали депутати, які належать до фракцій "Слуга народу". Окрім цього, "за" проголосували Сергій Алєксєєв, Мустафа Джемілєв і Ніна Южаніна з "Європейської солідарності" і Таміла Ташева з фракції "Голос".

Також нагадаємо, що Володимир Зеленський вніс до парламенту новий законопроєкт про повноваження НАБУ і САП. Верховна Рада збереться в четвер, 31 липня, на позачергове засідання для розгляду нового антикорупційного закону.