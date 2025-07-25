Ошибка Верховной Рады: народные депутаты признали ошибочное голосование "за" закон о НАБУ

После принятия скандального законопроекта №12414, который, по мнению общественности и международных партнеров, ограничивает полномочия антикоррупционных органов, ряд народных депутатов публично признал свою ошибку и заявил о готовности исправить ситуацию. Под давлением критики со стороны общества парламентарии начали публиковать сообщения в соцсетях с извинениями и объяснениями своего голосования.

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Так, депутат партии "Голос" Тамила Ташева, одна из тех, кто поддержал документ, обратилась к избирателям через Facebook, подчеркнув, что приняла это решение в условиях нехватки времени и ограниченной осведомленности. Она отметила, что голосование вызвало острую общественную реакцию, включая личные оскорбления и даже проклятия.

В то же время депутат признала, что законопроект не был должным образом согласован и вызвал беспокойство даже у международных партнеров, а это — сигнал, который нельзя игнорировать.

Фото: Скриншот

По словам Тамилы Ташевой, президент уже внес альтернативный неотложный законопроект №13533, который учитывает замечания и позиции НАБУ, САП, а также международного сообщества. Она призвала коллег вернуться в парламент, провести срочное заседание и принять документ, который будет отвечать общественному запросу.

"Все ошибаются — важно признавать это и исправлять. Но ключевая разница Украины от авторитарных режимов и нашего врага в том, что мы слышим и прислушиваемся к людям. Мы видим общество, мы реагируем на его заботу. И я искренне благодарна всем, кто высказался. Это говорит об одном: наше общество неравнодушно. Это ценность. И если общество говорит — значит надо менять", — пишет Тамила Ташева.

Как депутаты фракций "Слуга народа" и "Довира" объясняют свое голосование и что обещают дальше

Похожую позицию занял и депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк. Он признал, что допустил ошибку, не ищет оправданий и считает своей задачей как можно быстрее исправить ситуацию прозрачно.

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Его однопартиец Сергей Штепа опубликовал развернутое сообщение, в котором отметил, что на момент голосования считал, что документ согласован с международными партнерами. Только после публичных заявлений таких политиков, как Урсула фон дер Ляйен и сенатор США Линдси Грэм, ему стало понятно, что этого согласования не было. По словам депутата, он всегда выступал за европейскую интеграцию Украины, а потому не поддержал бы законопроект, если бы знал о возможных рисках.

"Принятые решения не должны приводить к ослаблению институциональной способности антикоррупционной инфраструктуры. Сохранение независимости НАБУ и САП остается ключевым элементом доверия — как внутреннего, так и международного, особенно в условиях, когда мы зависимы от финансовой и военной поддержки со стороны партнеров", — пояснил Сергей Штепа.

Фото: Скриншот

При этом он подчеркнул, что любая реформа этих институтов не должна приводить к их реорганизации, ведь это негативно повлияет на эффективность работы и международное доверие. В конце публикации он признал голосование за №12414 ошибочным и заявил о своей готовности вернуться в сессионный зал в кратчайшие сроки, чтобы поддержать новый законопроект.

Не остался в стороне и другой "слуга народа" Ростислав Тистык. На своей странице в социальных сетях он опубликовал сообщение, где объяснил, что в политике бывают ошибочные решения, но именно общество имеет силу их исправлять.

"Ожидаю президентский законопроект", — написал глава власти.

Фото: Скриншот

Более того, его коллега по фракции, Василий Мокан назвал голосование за закон №12414 политической ошибкой, которая стала первым серьезным просчетом в его депутатской каденции. По его словам, поддержка независимых антикоррупционных органов — это один из ключевых маркеров доверия как со стороны общества, так и международных партнеров. Он подчеркнул, что выступает за немедленное проведение парламентского заседания, чтобы принять изменения в антикоррупционное законодательство.

Фото: Скриншот

С подобной позицией выступил и представитель депутатской группы "Доверие" Павел Бакунец. Он отметил, что именно общество, которое избрало депутатов, выступило против закона, а значит, парламентарии должны прислушиваться к мнению людей. В заметке также отмечается, что о ликвидации НАБУ или САП речь не идет, и нардеп сам имел возможность задать соответствующий вопрос Генпрокурору, который заверил, что дела не будут изыматься из подследственности антикоррупционных органов.

"Призываю руководство Верховной Рады созвать сессию как можно быстрее и продолжить работу", — написал Павел Бакунец.

Фото: Скриншот

Реакция пользователей в комментариях

Стоит заметить, что большинство пользователей соцсетей негативно восприняли извинения народных депутатов после голосования за законопроект №12414. В комментариях их обвиняли в безответственности, затягивании с объяснениями и лицемерии.

Под сообщением депутата партии "Голос" Тамилы Ташевой реакция была особенно острой. Часть пользователей напомнила ей о трехдневном молчании после голосования, другие требовали немедленно сложить мандат.

"Как избиратель "Голоса" и как человек, который долгое время относился к тебе с симпатией, призываю тебя проголосовали за новый законопроект — и написать заявление на сложение мандата. Описывать то, что вы (все вы 263) сделали во вторник, в том числе — с регламентом Верховной Рады, неподобающе согласованным процессом — это в лучшем случае недостаток осознания и ответственности, в худшем — просто лицемерие. Твой же личный отказ комментировать свое голосование 22 июля сразу по факту — пренебрежение в сторону избирателей и общества, перед которыми народный депутат ответственен (а не перед Офисом)", — написал в комментариях украинский журналист Даниил Мокрик.

Фото: Скриншот

Не менее эмоционально пользователи отреагировали и на объяснения депутатов от фракции "Слуга народа". В комментариях люди писали, что извинения ничего не стоят без реальных действий, и советовали народным избранникам сложить мандаты.

"Можно сдать удостоверение депутата. Совесть и репутацию не очистит, но на вид красиво будет";

"Я разочарован вашим поступком. Все 263 депутата открыли путь для беспрепятственного разрастания коррупции в Украине. Прощай независимость. Прощай ЕС";

"То я не поняла, то это ваше извинение и признание своей вины??? Какие дальнейшие действия с вашей стороны, кроме того, что вы будете просто "ожидать" ?????";

"Это не просто техническая ошибка — это угроза независимости антикоррупционных органов и удар по евроинтеграционному курсу Украины".

Критика прозвучала и в адрес Павла Бакунца. Его пространное сообщение не убедило значительную часть аудитории. В комментариях пользователи подчеркивали, что народные депутаты должны тщательнее взвешивать свои решения, особенно когда речь идет о столь чувствительных вопросах, как независимость антикоррупционных органов. Представителю депутатской группы "Доверие", как и его коллегам, адресовали советы завершить политическую карьеру в Верховной Раде.

"Нужно думать и взвешивать, за ЧТО голосовать...есть ошибки, которые трудно, а то и невозможно исправить!!! К сожалению((((";

"Исправляют ошибки, а измену исправить невозможно! складывай мандат, предатель".

Ранее Фокус писал, что по данным аналитиков движения "Честно", законопроект № 12414 поддержали депутаты, которые принадлежат к фракции "Слуга народа". Кроме этого, "за" проголосовали Сергей Алексеев, Мустафа Джемилев и Нина Южанина из "Европейской солидарности" и Тамила Ташева из фракции "Голос".

Также напомним, что Владимир Зеленский внес в парламент новый законопроект о полномочиях НАБУ и САП. Верховная Рада соберется в четверг, 31 июля, на внеочередное заседание для рассмотрения нового антикоррупционного закона.