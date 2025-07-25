"Ликвидация" НАБУ и САП: Украина протестует четвертый день подряд против закона №12414 (видео)

В Киеве, как и в предыдущие дни, люди собрались возле театра имени Ивана Франко с плакатами в поддержку антикоррупционной системы. Жители Харькова, несмотря на российские обстрелы, также вышли на протесты, а в Сумах активисты жалуются на действия правоохранителей.

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Львиная доля протестующих во всех городах Украины, где проходят митинги — это молодые люди 18-25 лет. Многие из них не интересовались работой антикоррупционной системы раньше. Но когда закон №12414 был подписан президентом, то должны были выразить свой протест. Фокус собрал все, что известно о четвертом дне протестов против скандального закона №12414, который отменяет независимость НАБУ и САП.

Люди собираются на протесты в Киеве

"Я здесь, потому что мне жить в этой стране. И я хочу влиять на ее будущее. Закон, который, к сожалению, уже был подписан, отменяет независимость НАБУ и САП. И это является прямым путем к коррупции во власти. А это конец нашего демократического государства", — рассказала 18-летняя Янина, участница протестов в Киеве.

Она призналась, что до принятия скандального закона не следила за антикоррупционными органами, но "когда такое происходит, то все разбираются очень быстро". На ее плакате написано: "Не делайте шаг назад, там пропасть".

В Украине продолжаются протесты

Также протестующие собрались в Николаеве. По данным полиции диалога, в мероприятии приняли участие около 50 человек.

Протесты в Николаеве Фото: Суспільне

Марина, участница акции, отметила, что НАБУ и САП должны оставаться независимыми институтами:

"Они должны контролировать органы власти на предмет коррупции, в том числе и других граждан. Я видела обещания, что они будут независимы от Офиса Президента, но там есть свои недостатки, и либо нужно отменить предыдущий закон, либо принять меры, которые это компенсируют", — сказала она.

Во Львове люди собрались возле памятника Шевченко, как и в предыдущие дни. Акция началась в 19:30. Участники принесли плакаты с надписями "Я стою за независимость НАБУ и САП", "Коррупция — убийца будущего", "STOP коррупции" и с другими лозунгами.

Протесты во Львове Фото: Суспільне

В Луцке люди собрались на Театральной площади города. Участники акции протеста пришли с плакатами, на которых написали призывы к власти.

Протест в Луцке Фото: Суспільне

В Харькове, несмотря на обстрелы, люди собрались возле станции метро "Университет". Один из протестующих заверил, что будет выходить до 31 июля, пока Рада не соберется голосовать за новый законопроект. По словам Артема Дадашьянца, скандальный закон лично влияет на его жизнь.

Протест в Харькове Фото: Суспільне

"Все европейские партнеры, которые хоть как-то были проинформированы об этой ситуации, уже нам сказали, что это может создать проблемы с евроинтеграцией. А я работаю на европейскую компанию, IT-шником, и они тоже мне сказали, что из-за некоторых юридических постановлений, которые могут отменить из-за этого законопроекта, даже мне будет сложно работать за границей", — говорит Дадашьянц.

В Днепре собралось почти двести протестующих. Они принесли с собой украинские флаги и плакаты с лозунгами на картоне, которые уже стали настоящим символом протестного движения.

А в Сумах участники акции пожаловались на действия полицейских.

Протест в Сумах Фото: Суспільне

"Когда мы шли с последней локации, нас останавливают представители полиции. Они попросили нас предъявить наши документы, собственно, сами не представившись в начале... Под определенным нажимом мы предоставили им информацию о нас. И, собственно, мы разошлись. Они также обвинили нас в том, что мы устраиваем массовые мероприятия, хотя нас было всего трое", — рассказала одна из участниц акции.

В Сумах, как и по всей территории Украины, действует военное положение, которое запрещает проведение массовых собраний. Но участники акции установили плакаты с лозунгами, которые очень быстро убрали и выбросили. В Нацполиции инцидент еще не прокомментировали.

Напомним, после принятия скандального законопроекта №12414, который, по мнению общественности и международных партнеров, ограничивает полномочия антикоррупционных органов, ряд народных депутатов публично признал свою ошибку и заявил о готовности исправить ситуацию.

Фокус писал, что по данным аналитиков движения "Честно", законопроект № 12414 поддержали депутаты, которые принадлежат к фракции "Слуга народа". Кроме этого, "за" проголосовали Сергей Алексеев, Мустафа Джемилев и Нина Южанина из "Европейской солидарности" и Тамила Ташева из фракции "Голос".

Владимир Зеленский уже внес в парламент новый законопроект о полномочиях НАБУ и САП. Верховная Рада соберется в четверг, 31 июля, на внеочередное заседание для рассмотрения нового антикоррупционного закона.