Щонайменше три цілі: у Bloomberg дізналися головні питання Зеленського під час візиту до Трампа

Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери у понеділок, 18 серпня, мають зустрітися з Дональдом Трампом у Вашингтоні. Окрім уникнення повторення суперечки у Білому домі та підтримки зацікавленості лідера США в укладенні угоди, у Зеленського та європейців є щонайменше три цілі візиту.

Оточення намагатиметься отримати від Дональда Трампа пояснень щодо того, які конкретно гарантії безпеки готові надати США, намагаючись організувати зустріч Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це пише видання Bloomberg.

Видання з'ясувало від власних джерел, обізнаних щодо майбутньої зустрічі Зеленського й Трампа, що цілі українського президента та європейських лідерів у цій зустрічі наступні:

дізнатися більше про вимоги Путіна;

визначити терміни тристоронньої зустрічі за участі Зеленського, Трампа і Путіна;

спонукати США до посилення санкцій проти Росії.

У Bloomberg вважають, що, попри жорсткі вимоги до України, є ознаки того, що США тепер готові підтримати угоду. Після своєї зустрічі з Путіним на Алясці Трамп заявив, що США можуть зробити внесок у гарантії безпеки для України, і що президент РФ навіть готовий це прийняти.

При цьому сам Дональд Трамп, як стверджує медіа, також перебуває під тиском. Після свого вступу на посаду президента США у січні поточного року він пообіцяв публічно швидко завершити російсько-українську війну.

Водночас Bloomberg вважає, що переговори у Вашингтоні матимуть "вирішальне значення для Зеленського всередині країни", оскільки нещодавно він зіткнувся з політичною кризою через масові протести українців проти законопроєкту щодо НАБУ і САП.

Про що будуть переговори Зеленського і Трампа

Після зустрічі з Путіним Трамп та Зеленський домовилися про зустріч у Вашингтоні, що має відбутися за участі європейських лідерів. 17 серпня видання Politico повідомило, що президента України можуть супроводжувати зокрема президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Переговори у Вашингтоні зокрема мають стосуватися вимог Путіна, оголошених ним під час саміту на Алясці.

Варто зазначити, що 18 серпня, напередодні зустрічі з Володимиром Зеленським, Дональд Трамп заявив, що український президент може "майже миттєво" припинити війну, і назвав умови, за яких це можливо.

Нагадаємо, 17 серпня спецпосланець американського президента Стів Віткофф в інтерв'ю CNN заявив, що Росія погодилася на поступки щодо п'яти областей України.