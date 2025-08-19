Зеленський просив вибачення, Венс мовчав, а Трамп провів екскурсію: якою була зустріч у Білому домі (фото)

Зустріч лідерів у Білому домі 18 серпня суттєво відрізнялася від напружених та скандальних переговорів, які відбулися у лютому 2025 року. Політики поводилися дружньо й вели конструктивний діалог, й у підсумку і президент США Дональд Трамп, і український лідер Володимир Зеленський та європейські представники назвали її "хорошою".

Аналітики світових медіа вже проаналізували зустріч у Білому домі й дійшли висновку, що вона кардинально відрізняється від минулих перемовин в Овальному кабінеті, які закінчилися суперечкою. Фокус ознайомився з оцінками та ділиться висновками.

"Просив вибачення 4 рази за 10 секунд": зміна образу та риторики Зеленського

Зміни на зустрічі 18 серпня були помітними уже упродовж перших хвилин, пише видання CNN.

"Було очевидно, що українська сторона приділяла багато уваги тому, щоб переговори не зійшли з рейок", — йдеться у матеріалі.

Так, Володимир Зеленський привіз із собою лист від дружини Олени Зеленської для Дональда Трампа, а також високо оцінив лист Меланії Трамп, з яким та звернулася до Путіна.

Президент України також, схоже, засвоїв урок попередньої зустрічі у Білому домі, коли віцепрезидент США Джей Ді Венс дорікав Володимиру Зеленському у тому, що він "невдячний". Український президент багато просив вибачення вже з перших хвилин зустрічі: у CNN підрахували, що упродовж 10 секунд він 4 рази сказав "дякую".

"Дякую за запрошення, і дуже дякую за ваші зусилля, особисті зусилля, щоб зупинити вбивства та зупинити цю війну. Дякую, що скористалися цією можливістю, велика подяка вашій дружині", — цитує медіа слова лідера України.

Видання Politico також звернуло увагу на одяг Зеленського. Цього разу він прибув не у звичному камуфльованому стилі, а в костюмі: попереднього разу його критикували у США за те, що він не носить костюм.

Джей Ді Венс цього разу мовчав

На відміну від минулої зустрічі лідерів у Білому домі, цього разу віцепрезидент США Джей Ді Венс мовчав. Інші американські представники також виявляли привітність та дружнє ставлення, повідомили у Sky News.

"Контраст був настільки сильним, що цього разу той самий репортер, який ініціював сварку, Браян Гленн, зробив компліменти та пожартував над Зеленським", — розповіли журналісти.

Кореспондент Sky News Марк Стоун, який був присутній у Білому домі, зазначив, що контраст між зустріччю 18 серпня і переговорами, які відбулися пів року тому, "разючий".

"Минулого разу віцепрезидент розкритикував Зеленського, але цього разу він тихо сидів поруч із Трампом і нічого не сказав", — розповів журналіст.

Ключові радники Трампа, які також були присутні на зустрічі, цього разу не були багатослівними.

Трамп провів екскурсію для гостей

Дональд Трамп під час зустрічі виявляв повагу до гостей у Білому домі й навіть організував невелику екскурсію. Вона відбулася у Кросс-Холлі — це урочистий коридор на першому поверсі резиденції. Тут розміщені портрети усіх президентів США.

Такий символічний жест президент США організував разом із головою протокольної служби Монікою Кроулі після закритих перемовин з Володимиром Зеленським і перед зустріччю з європейськими лідерами.

Загалом підсумками зустрічі у Білому домі усі були задоволені: Володимир Зеленський навіть назвав її "найкращою зустріччю" з Трампом за увесь час.

Нагадаємо, Трамп провів телефонний дзвінок до Путіна під час переговорів у Білому домі та анонсував нові зустрічі лідерів.