У Білому домі різко відповіли на запитання про приватний дзвінок Трампа Путіну (відео)

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт ненадовго втратила самовладання в розмові з репортером New York Times, коли той запитав її про телефонну розмову президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

Related video

Кореспондент Шон Маккріш поцікавився у Лівітт, чому голова Білого дому під час зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами 18 серпня подзвонив російському президенту приватно, а не в присутності політиків, які зібралися там, щоб знайти спосіб покласти край конфлікту в Україні, пише The Independent.

"Якщо мета — домогтися згоди всіх, чому Трамп просто не відповів на дзвінок Путіна, коли інші лідери були в залі? Він сказав, що це було б "нешанобливо". Але чому це нешанобливо?" — запитав репортер.

На опублікованих виданням кадрах видно, що це запитання застало Лівітт зненацька.

"За всієї поваги, тільки репортер The New York Times міг поставити таке запитання, Шоне. Президент зустрічався з усіма цими європейськими лідерами в Білому домі через 48 годин після зустрічі з президентом Путіним на американській землі. Насправді, у звіті, наданому цим європейським лідерам після його зустрічі з президентом Путіним, було досягнуто такого значного прогресу, що всі вони за 48 годин сіли в літак і вилетіли до Сполучених Штатів Америки", — заявила прессекретарка Трампа.

Потім Лівітт почала наводити цитати різних лідерів, включно з президентом Володимиром Зеленським, який нібито сказав, що це була "дуже хороша розмова, дійсно хороша. Ми обговорили дуже делікатні питання".

Марк Рютте, генеральний секретар НАТО, заявив, що "тільки завдяки цьому президенту вдалося вийти з глухого кута з президентом Путіним, почавши діалог".

"Ці лідери, у яких ця війна на задньому дворі, дуже вдячні президенту за те, що він відповів на цей дзвінок і що він був там, щоб надати їм звіт про позицію Росії з цього питання, чого попередня адміністрація взагалі не робила", — підкреслила вона.

Раніше повідомлялося, що Трамп перервав свою зустріч із главами кількох країн, щоб поговорити телефоном із Путіним. За наявними даними, він переніс телефонну розмову зі Східної кімнати, де зібралися європейські лідери.

Про що йшлося між Трампом і Путіним, поки невідомо.

Нагадаємо, що під час зустрічі в Білому домі американський президент заявив, що має дуже хороші стосунки з російським лідером. За його словами, зараз триває підготовка до зустрічі Путіна і Зеленського. ЗМІ вже пишуть, що голова Кремля хоче переговорів із Зеленським без Трампа.

Напередодні Трамп заявив, що закінчення війни між Росією та Україною може допомогти йому потрапити в рай.