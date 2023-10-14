Критик помощи Украине: выдвинут кандидат на пост спикера Палаты представителей США, — СМИ

По словам журналистов, конгрессмен из Огайо Джим Джорда ндолгое время критиковал помощь США Украине. Неизвестно, выступит ли он за увеличение финансирования для поддержки Киева.

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Члены Республиканской партии США выдвинули Джима Джордана на пост спикера Палаты представителей Конгресса. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, у Джордана по-прежнему имеет большое количество препятствий на пути к должности, которую ранее занимал Кевин Маккарти. Более умеренные законодатели-республиканцы в партии опасаются, что его жесткая позиция может стать помехой в их переизбрании.

Издание пишет, что в ходе тайного голосования сразу после выдвижения Джордана только 152 законодателя заявили, что поддержат его. Еще 55 — более четверти — заявили, что не будут голосовать.

"Мы были шокированы количеством людей, которые не голосовали за него", — сказал представитель Флориды Дэниел Вебстер.

Журналисты отметили, что для избрания на высший пост в Палате представителей необходимо как минимум 217 голосов.

В материале сказано, что конгрессмен из Огайо Джим Джордан поддержал отрицание Дональдом Трампом результатов президентских выборов 2020 года. Более того, он долгое время критиковал помощь США Украине. Правда, в пятницу 13 октября он сказал республиканцам, что поддерживает Украину, но не уточнил, выступит ли за увеличение финансирования.

Напомним, что 4 октября спикер Палаты представителей США Маккарти отправлен в отставку. Впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности посредством принятия резолюции об его отстранении.

Также СМИ сообщали, что помощь США Украине может зависеть от того, кто займет место Маккарти. По словам журналистов, некоторые из возможных кандидатов являются активными сторонниками поддержки Киева, однако часть из них категорически против продолжения помощи.