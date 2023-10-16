Будет следить за расходами: представительница правительства США Прицкер прибыла в Киев

Представительница американского правительства прибыла в Украину через месяц после получения Киевом перечня реформ политической и экономической жизни. При этом сенаторы США все еще тормозят выделение помощи на будущий период.

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Правительство США во время сентябрьского визита президента Украины Владимира Зеленского подготовило список действий, которые предлагают выполнить украинской власти для улучшения экономической и политической ситуации в стране. Тогда же назначили спецпредставителя Пенни Прицкер, которая получила полномочия проверять расходы средств на восстановление. Через месяц после решения американских чиновников Прицкер прибыла в Украину. Об этом написала посол США в Украине Бриджет Бринк в сообщение в X (ранее — Twitter).

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Бринк отметила, что приветствует Прицкер в Киеве. Также опубликовала фотографию, на которой видно как американки здороваются на перроне киевского железнодорожного вокзала.

Помощь США: детали

Отметим, в Нижней палате США было заблокировано выделение 300 млн долл. на поддержку Украины: это решение поддержали представители Республиканской партии, которые обосновывали это "моральными" соображениями. Голосование состоялось именно тогда, когда в США происходит процесс принятия бюджета на 2024 год. Из-за торможения этого процесса пока поддержали промежуточное финансирование государственных расходов на 45 дней.

Тем временем президент Зеленский получил обращение от Министерства финансов США. В обращении отмечается необходимость бороться с коррупцией в Украине.

Пенни Прицкер — экс-министр торговли США (в 2014 году), получила новую должность в середине сентября 2023 года. Должность получила название "специальный представитель по вопросам восстановления экономики Украины", подчиняется Государственному департаменту и Госсекретарю Энтони Блинкену. Официально указывается, что ее задача — оценить состояние украинской экономики и наладить эффективное сотрудничество с инвесторами — США, ЕС, международными фондами, частными лицами.

Экономический эксперт Андрей Новак, давая комментарий Фокусу, объяснил, что означают миллиарды долларов инвестиций, которые США и международные фонды вкладывают в Украину. По его мнению, это свидетельствует об их уверенности в украинской победе.

Напоминаем, правительство США планирует выделить Украине пакет помощи в размере 50-100 млрд долл.: ожидается, что этих средств может хватить до 2025 года. Чтобы получить нужное решение, голосование могут провести совместно с решением о средствах для Израиля, который начинает спецоперацию по обезвреживанию праворадикальных исламистов ХАМАС в Секторе Газа.