Стежитиме за витратами: представниця уряду США Пріцкер прибула до Києва

Представниця американського уряду прибула в Україну через місяць після отримання Києвом переліку реформ політичного та економічного життя. При цьому сенатори США все ще гальмують виділення допомоги на майбутній період.

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Уряд США під час вересневого візиту президента України Володимира Зеленського підготував список дій, які пропонують виконати українській владі для покращення економічної та політичної ситуації в країні. Тоді ж призначили спецпредставницю Пенні Пріцкер, яка отримала повноваження перевіряти витрати коштів на відбудову. Через місяць після рішення американських урядовців Пріцкер прибула в Україну. Про це написала посолка США в Україні Бріджет Брінк у допис в X (раніше — Twitter).

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Брінк зазначила, що вітає Пріцкер в Києві. Також опублікувала світлину, на якій видно як американки вітаються на пероні київського залізничного вокзалу.

Допомога США: деталі

Зазначимо, у Нижній палаті США було заблоковано виділення 300 млн дол. на підтримку України: це рішення підтримали представники Республіканської партії, які обґрунтовували це "моральними" міркуваннями. Голосування відбулось саме тоді, коли в США відбувається процес прийняття бюджету на 2024 рік. Через гальмування цього процесу поки що підтримали проміжне фінансування державних витрат на 45 днів.

Тим часом президент Зеленський отримав звернення від Міністерства фінансів США. У зверненні наголошується на потребу боротись з корупцією в Україні.

Пенні Пріцкер — ексміністр торгівлі США (у 2014 році), отримала нову посаду в середині вересня 2023 року. Посада отримала назву "спеціальна представниця із питань відновлення економіки України", підпорядковується Державному департаменту і Держсекретарю Ентоні Блінкену. Офіційно вказується, що її завдання — оцінити стан української економіки та налагодити ефективну співпрацю з інвесторами — США, ЄС, міжнародними фондами, приватними особами.

Економічний експерт Андрій Новак, даючи коментар Фокусу, пояснив, що означають мільярди доларів інвестицій, які США та міжнародні фонди вкладають в Україну. На його думку, це свідчить про їхню впевненість в українську перемогу.

Нагадуємо, уряд США планує виділити України пакет допомоги розміром 50-100 млрд дол.: очікують, що цих коштів може вистачити до 2025 року. Щоб отримати потрібне рішення, голосування можуть провести спільно з рішенням щодо коштів для Ізраїлю, який починає спецоперацію зі знешкодження праворадикальних ісламістів ХАМАС у Секторі Гази.