Необхідно для відбудови країни: у США закликали Зеленського боротися з корупцією, – Reuters

В Міністерстві фінансів Сполучених Штатів наголосили, що боротьба з корупцією в Україні забезпечить саме таке майбутнє, "на яке заслуговують українці".

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Міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала президента України Володимира Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією та зміцненні державного управління. Про це повідомляє Reuters, цитуючи американську міністерку.

Вона запевнила, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати "потужну економічну підтримку" Україні.

Єллен наголосила, що четверте засідання круглого столу високого рівня щодо України, яке відбувається під час щорічних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку, відображає "продовження засудження агресії Росії та потужної міжнародної підтримки України з боку її союзників і партнерів".

Окрім того, міністерка відзначила фокус української влади на боротьбі з корупцією та посиленні підзвітності й належного врядування.

"Продовження вирішення цих складних питань буде ключовим для забезпечення майбутнього, на яке заслуговують українці", – сказала Єллен.

Джанет Єллен

За її словами, економічна команда України розробила правильну політику та досягла значних результатів у складній ситуації, посилаючись на виконання Києвом кредитної програми МВФ у розмірі 15,6 млрд доларів.

Вона додала, що програма МВФ була ключовою для забезпечення макростабільності та просування реформ, наголосивши, що продовження роботи над цими реформами буде необхідним для відбудови країни.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що корупційні скандали в Україні не стануть на заваді для військової допомоги з боку Заходу.

Раніше президент Литви Ґітанас Науседа казав, що корупційні скандали завдають значної репутаційної шкоди Україні, а вести будь-які мирні переговори за спиною Києва неприпустимо. Лідер країни в ефірі програми LRT Forumas наголосив на істотній негативній ролі корупційних скандалів в ухваленні рішень щодо постачання зброї для України.