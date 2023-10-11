Украина продолжит контрнаступление зимой, – командующий армией США (видео)

Генерал Чарльз Браун отметил, что в зимние месяцы ситуация на фронте становится сложнее, однако, по его мнению, США "ставят Украину в хорошее положение".

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Силы обороны Украины собираются продолжить контрнаступление зимой. Об этом сказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун на совместной пресс-конференции с главой министром обороны США Ллойдом Остином в Брюсселе 11 октября.

Журналисты спросили у Чарльза Брауна, могут ли погодные условия повлиять на способность украинской армии осуществлять контрнаступательные действия.

"Я считаю, что мы ставим Украину в хорошее положение. Я понимаю, что в зимние месяцы ситуация становится сложнее, но Украина намерена продолжать свои наступательные операции в течение зимних месяцев", — ответил американский генерал.

Командующий армией США также заявил о намерении продолжать поддерживать Украину в ее противостоянии военной агрессии Российской Федерации.

Пресс-конференция Ллойда Остина и Чальза Брауна в Брюсселе

Зеленский призвал нарастить помощь Украине в преддверии зимы

Как сообщает Reuters, в рамках заседания в формате "Рамштайн" президент Украины Владимир Зеленский попросил союзников по НАТО предоставить Киеву больше оружия и средств ПВО, чтобы пережить зиму.

"Мы должны выиграть зимнюю битву с терроризмом, и мы можем ее выиграть", — сказал украинский лидер.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва "вновь готовится использовать зиму как оружие войны", имея в виду атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

"Нам необходимо предотвратить это, поскольку благодаря более совершенным и расширенным возможностям противовоздушной обороны мы можем добиться больших результатов", — сказал глава НАТО.

Напомним, 22 сентября командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что зима не замедлит контрнаступление ВСУ в Запорожской области, а самый большой прорыв украинских сил еще впереди.

В свою очередь бывший глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли 19 сентября предположил, что Украина продолжит наступление после зимы. Он заявил, что вопреки заявлениям критиков контрнаступление ВСУ не провалилось, а у Сил обороны Украины "осталось много военной мощи".