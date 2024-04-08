Послання Пекіну: в Мінфіні США пригрозили китайським банкам через допомогу РФ

Адміністрація президента Джо Байдена намагається дати відсіч фірмам у всьому світі, які допомагають РФ уникнути санкцій, запроваджених країнами Заходу.

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Після завершення чотириденних переговорів у Китаї глава американського Мінфіну Джаннет Єллен попередила банки та експортерів країни, що "Вашингтон прийде за вами" у разі продовження сприяння зміцненню російського військового потенціалу. Про це пише видання Bloomberg.

"Я наголосила, що компанії, у тому числі в КНР, не повинні надавати матеріальну підтримку війні Росії, і що вони зіткнуться зі значними наслідками, якщо вони це зроблять", — йдеться в заяві Єллен, яку підготували для виступу під час пресконференції в резиденції американського посла у Пекіні.

Також міністр фінансів зазначила, що "будь-які банки, які сприяють великим транзакціям, що направляють товари військового призначення або подвійного призначення на російську оборонно-промислову базу, наражаються на ризик санкцій США".

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Окремо Bloomberg підкреслює, що адміністрація Байдена прагне вплинути на фірми по всьому світу, які сприяють Росії уникнути мережі санкцій, запроваджених проти Москви США та їх союзниками після її вторгнення до України у 2022 році. Попри попередні попередження на адресу Пекіну, послання Єллен, доставлене до китайської столиці, було нетипово прямою загрозою санкцій.

5 квітня видання Financial Times писало, що глава американського Держдепартаменту Ентоні Блінкен висловив занепокоєння через подальшу активну співпрацю Росії та Китаю, зокрема у військовій сфері.

Водночас 18 березня китайська влада висловилася стосовно критики Вашингтону через постачання озброєння російській армії, назвавши "несправедливими" такі зауваження.