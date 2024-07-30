Китай запевнив, що не надаватиме зброю Росії для ведення війни проти України, — МЗС

Тема зброї обговорювалась під час візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до КНР.

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Китай запевнив українських дипломатів, що не постачатиме Росії зброю для ведення війни проти України. Про це під час брифінгу розповів речник Міністерства закордонних справ МЗС України Георгій Тихий, повідомляє "РБК-Україна".

Тихий розповів, що саме ця тема обговорювалась під час візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Китаю. Кулеба їздив до КНР на запрошення свого колеги Ван Ї із триденним візитом 23 липня. Обидві сторони під час зустрічей та переговорів обмінювались думками щодо поточного стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин.

А головною темою обговорення став пошук шляхів припинення російської агресії та можлива роль Китаю у досягненні стійкого та справедливого миру.

"Позиція України, що жодна військова підтримка для держави-агресора на предмет зброї недопустима. На що ми отримали відповідь, яку Китай вже озвучував раніше про те, що Китай не надав і не надаватиме зброї Росії", — зазначив Тихий.

Як розповів речник українського МЗС, Китай також посилює експортний контроль, зокрема, за цивільними дронами, щоб їх не передавали Росії.

"Тема лунала детальніше. Я не всі деталі можу розкрити", — додав Тихий.

Нагадаємо, 10 липня держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Китай у тому, що він є основним постачальником озброєнь оборонно-промисловому комплексу Росії.

У той день лідери НАТО ухвалили спільну декларацію, в якій Китай названо "вирішальним посібником" війни Росії проти України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай має припинити підтримку Росії у війні проти України, інакше на Пекін чекають санкції.

Водночас у МЗС Китаю закликали НАТО припинити звинувачувати КНР у тому, що вона допомагає агресору.

А 26 липня військові літаки КНР і Росії підлетіли на відстань 321 км до узбережжя американського штату Аляска. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін. Який зазначив, що це вперше, коли військові літаки РФ і КНР пролетіли так близько до території США.