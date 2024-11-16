Докази "переконливі": Китай вперше відправив РФ зброю для ведення війни проти України, — ЗМІ

Представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель поінформував країни ЄС про відповідні висновки розвідки. Про яку саме зброю йдеться наразі невідомо.

Китай вперше відправив до РФ зброю для ведення війни проти України і розвідки європейських держав мають "переконливі" докази цього. Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на власні джерела.

"Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти Китаю через те, що ця країна вперше постачала зброю Росії для використання проти України", — йдеться у матеріалі.

Журналісти уточнили, що представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель поінформував країни ЄС про відповідні висновки розвідки і закликав до рішучих дій.

Боррель підкреслив, що докази є "переконливими" і доводять "надання смертоносної підтримки".

За його словами, європейські держави повинні розглянути весь інструментарій санкцій, який ЄС має у своєму розпорядженні:

заборона на ведення бізнесу з китайськими компаніями;

заборона на активи;

заборона на в'їзд тощо.

Ще одне джерело видання повідомило, що реакція Європи залежатиме від того, як Китай відреагує на результати досліджень.

"Дебати про санкції все ще перебувають на ранній стадії", — пояснили журналісти.

Водночас про яку саме зброю йдеться у матеріалі не вказано, проте, за словами високопоставленого чиновника ЄС, який контактує з китайською владою з цього приводу, "важко уявити, що щось подібне відбувається, а китайський уряд нічого про це не знає".

Нагадаємо, 8 листопада китайське ЗМІ ijiwei повідомило, що Китай більше не отримає передових чипів для ШІ.

15 листопада у Китаї представили нову мікрохвильову зброю.