Доказательства "убедительные": Китай впервые отправил РФ оружие для ведения войны против Украины, — СМИ
Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель проинформировал страны ЕС о соответствующих выводах разведки. О каком именно оружии идет речь пока неизвестно.
Китай впервые отправил в РФ оружие для ведения войны против Украины и разведки европейских государств имеют "убедительные" доказательства этого. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на собственные источники.
"Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против Китая из-за того, что эта страна впервые поставляла оружие России для использования против Украины", — говорится в материале.
Журналисты уточнили, что представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель проинформировал страны ЕС о соответствующих выводах разведки и призвал к решительным действиям.
Боррель подчеркнул, что доказательства являются "убедительными" и доказывают "оказание смертоносной поддержки".
По его словам, европейские государства должны рассмотреть весь инструментарий санкций, которым ЕС располагает:
- запрет на ведение бизнеса с китайскими компаниями;
- запрет на активы;
- запрет на въезд и тому подобное.
Еще один источник издания сообщил, что реакция Европы будет зависеть от того, как Китай отреагирует на результаты исследований.
"Дебаты о санкциях все еще находятся на ранней стадии", — пояснили журналисты.
В то же время о каком именно оружии идет речь в материале не указано, однако, по словам высокопоставленного чиновника ЕС, который контактирует с китайскими властями по этому поводу, "трудно представить, что что-то подобное происходит, а китайское правительство ничего об этом не знает".
Напомним, 8 ноября китайское СМИ ijiwei сообщило, что Китай больше не получит передовых чипов для ИИ.