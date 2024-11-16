Доказательства "убедительные": Китай впервые отправил РФ оружие для ведения войны против Украины, — СМИ

Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель проинформировал страны ЕС о соответствующих выводах разведки. О каком именно оружии идет речь пока неизвестно.

Китай впервые отправил в РФ оружие для ведения войны против Украины и разведки европейских государств имеют "убедительные" доказательства этого. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на собственные источники.

"Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против Китая из-за того, что эта страна впервые поставляла оружие России для использования против Украины", — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель проинформировал страны ЕС о соответствующих выводах разведки и призвал к решительным действиям.

Боррель подчеркнул, что доказательства являются "убедительными" и доказывают "оказание смертоносной поддержки".

По его словам, европейские государства должны рассмотреть весь инструментарий санкций, которым ЕС располагает:

запрет на ведение бизнеса с китайскими компаниями;

запрет на активы;

запрет на въезд и тому подобное.

Еще один источник издания сообщил, что реакция Европы будет зависеть от того, как Китай отреагирует на результаты исследований.

"Дебаты о санкциях все еще находятся на ранней стадии", — пояснили журналисты.

В то же время о каком именно оружии идет речь в материале не указано, однако, по словам высокопоставленного чиновника ЕС, который контактирует с китайскими властями по этому поводу, "трудно представить, что что-то подобное происходит, а китайское правительство ничего об этом не знает".

Напомним, 8 ноября китайское СМИ ijiwei сообщило, что Китай больше не получит передовых чипов для ИИ.

15 ноября в Китае представили новое микроволновое оружие.