Китай отреагировал на заявление Зеленского о поставках оружия в РФ

Министерство иностранных дел Китая, в пятницу, 18 апреля раскритиковало обвинения президента Украины Владимира Зеленского в том, что Китайская Народная Республика поставляет оружие России. В ведомстве назвали эти слова "безосновательными".

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Об этом пишет Reuters.

Представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь сказал, что Китай никогда не предоставлял летального оружия какой-либо стороне в "украинском кризисе", — так Китай называет полномасштабную войну России против Украины.

"Китай выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций. Украина публично заявила, что большинство компонентов оружия, импортируемого Россией, происходят из Соединенных Штатов и других западных стран", — сказал представитель МИД Китая.

Что известно об отправках оружия Китая в РФ

О том, что Китай впервые отправил РФ оружие для войны против Украины сообщали в ноябре 2024 года. Журналисты писали, что убедительные доказательства этого получили разведки европейских стран, а представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель проинформировал об этом европейских лидеров. О каком именно оружии шла речь, источники не сообщали.

Напомним, во время брифинга 17 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила доказательства поставок оружия из Китайской Народной Республики в Россию. В частности, по данным украинских спецслужб и разведки, Китай производит оружие на территории РФ.

17 апреля издание Forbes писало, что производители дронов в Соединенных Штатах Америки испытали проблемы с деталями из Китая, и объясняло чего ждать Украине.

Также Фокус ранее писал о том, какие системы Китай мог поставить России. Это могут быть артсистемы китайского производства, созданные на основе советских образцов. Президент Украины Зеленский говорил, что речь идет о передаче артиллерии, пороха, а также возможном участии китайских специалистов в производстве оружия на территории РФ.

Китайские СМИ еще 2 апреля писали, что Российская Федерация подозревает Китайскую Народную Республику в отправке военной техники в Украину.

Спикер МИД Китая Лин Цзянь 9 апреля заявлял в ответ на вопрос о пленении граждан КНР в Украине, что правительство просит китайцев "держаться как можно дальше от зон вооруженных конфликтов и избегать любой формы участия в них".