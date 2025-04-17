Китай поставляет оружие в РФ: Украина собрала доказательства, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила доказательства поставок оружия из Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию. Кроме того, по данным украинских спецслужб и разведки, Китай производит некоторое оружие на территории РФ.

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Про это глава государства сказал во время брифинга 17 апреля.

"Важная информация — она не очень приятная — мы получили наконец информацию, что Китай поставляет оружие в Российскую Федерацию", — сказал Зеленский.

Президент рассказал, что он получил данные от Службы безопасности Украины и разведки о поставках пороха и артиллерии.

"На сегодня мы имеем информацию общую от СБУ и разведки о порохе, артиллерии. Очень подробно мы сможем об этом сказать на следующей неделе. Особенно о данных, что мы считаем, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России", — отметил Владимир Зеленский.

Китай отправляет оружие РФ

О том, что Китай впервые отправил РФ оружие для войны против Украины, издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на собственные источники сообщало в ноябре 2024 года. Журналисты писали, что убедительные доказательства этого получили разведки европейских стран, а представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель проинформировал об этом европейских лидеров. О каком именно оружии шла речь, источники не сообщали.

Напомним, 17 апреля издание Forbes писало, что производители дронов в Соединенных Штатах Америки испытали проблемы с деталями из Китая.

Спикер МИД Китая Лин Цзянь 9 апреля заявлял в ответ на вопрос о пленении граждан КНР в Украине, что правительство просит китайцев "держаться как можно дальше от зон вооруженных конфликтов и избегать любой формы участия в них".

Китайские СМИ 2 апреля писали, что РФ подозревает КНР в отправке военной техники в Украину.