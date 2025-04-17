Китай постачає зброю до РФ: Україна зібрала докази, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала докази постачання зброї з Китайської Народної Республіки до Російської Федерації. Крім того, за даними українських спецслужб і розвідки, Китай виробляє деяку зброю на території РФ.

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Про це голова держави сказав під час брифінгу 17 квітня.

"Важлива інформація — вона не дуже приємна — ми отримали нарешті інформацію, що Китай постачає зброю до Російської Федерації", — сказав Зеленський.

Президент розповів, що він отримав дані від Служби безпеки України та розвідки про постачання пороху та артилерії.

"На сьогодні ми маємо інформацію загальну від СБУ та розвідки про порох, артилерію. Дуже детально ми зможемо про це сказати наступного тижня. Особливо про дані, що ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії", — зазначив Володимир Зеленський.

Китай відправляє зброю РФ

Про те, що Китай вперше відправив РФ зброю для війни проти України, видання Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на власні джерела повідомляло в листопаді 2024 року. Журналісти писали, що переконливі докази цього отримали розвідки європейських країн, а представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель проінформував про це європейських лідерів. Про яку саме зброю йшла мова, джерела не повідомляли.

Нагадаємо, 17 квітня видання Forbes писало, що виробники дронів у Сполучених Штатах Америки відчули проблеми з деталями з Китаю.

Речник МЗС Китаю Лін Цзянь 9 квітня заявляв у відповідь на питання про полон громадян КНР в Україні, що уряд просить китайців "триматися якомога далі від зон збройних конфліктів й уникати будь-якої форми участі у них".

Китайські ЗМІ 2 квітня писали, що РФ підозрює КНР у відправленні військової техніки в Україну.